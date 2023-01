Maharashtrachi Hasyajatra: महाराष्ट्र गाजवून हास्यजत्रेची हवा परदेशात, या देशात घालणार धुमाकूळ

लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणून 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम सुरुवातीपासून चर्चेत आहे. आठवड्यातले चार दिवस हा कार्यक्रम प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतोय. टेन्शनवरची मात्रा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाने रसिकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत हा कार्यक्रम पाहिला जातो. महाराष्ट्र गाजवून आता हास्यजत्रा परदेशातील नागरिकांना हसवणार आहे.

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' ची पहिली परदेश वारी होणार आहे. अभिनेता प्रसाद खांडेकरने हास्यजत्रेतील कलाकारांसोबतचा सेल्फी सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय. "दुबई साठी रवाना, महाराष्ट्राची हास्यजत्रेची पहिली आंतरराष्ट्रीय टूर" असं कॅप्शन या फोटोखाली देण्यात आलंय. एकूणच इतका मोठा परदेश दौरा असल्याने कलाकार आनंदात आहेत.

जेव्हा संपूर्ण जग कोवीडसारख्या महामारीने त्रस्त होतं, तेव्हा या कार्यक्रमाने रसिकांना दुःख, त्रास, टेन्शन सगळं विसरायला भाग पाडलं. अनेकांना हास्याचा डोस देऊन ठणठणीत बरं केलं. काही दिवसांपूर्वी या कार्यक्रमाने छोटासा ब्रेक घेतलेला. आता नव्या जोमाने हा कार्यक्रम पुन्हा एकदा दणक्यात सुरू झाला आहे. प्राजक्ता माळी या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत आहे. तर प्रसाद ओक, सई ताम्हणकर या कार्यक्रमाचं परीक्षक आहेत.

एक इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे हास्यजत्रेतील बहुतेक कलाकारांना घेऊन सोनी मराठीने 'पोस्ट ऑफिस उघडं आहे' हि नवी मालिका सुरु केलीय. या मालिकेला सुद्धा प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हास्यजत्रेने आजवर महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांत लाईव्ह शो केले आहेत. आता दुबई दौऱ्यानिमित्ताने महाराष्ट्राची हास्यजत्रेतील कलाकार पहिल्यांदाच परदेश वारी करणार आहेत.