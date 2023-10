Malaika Arora: श्रेया बुगडेच्या समोर आली मलायका अरोरा, मग पुढे झालं असं काही की... व्हिडीओ व्हायरल

Shreya Bugde - Malaika Arora Viral Video: श्रेया बुगडे ही चला हवा येऊ द्या मधील लोकप्रिय अभिनेत्री. श्रेयाने चला हवा येऊ द्याच्या माध्यमातुन प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं आहे.

अशातच श्रेया आणि मलायकाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हिडीओक मलायका आणि श्रेया आमनेसामने आलेत. मग पुढे एक खास गोष्ट घडली. जाणून घ्या.

(malaika arora and shreya bugde come together in zee marathi awards 2023 video viral)

मलायका आणि श्रेयाचा व्हायरल झालेला व्हिडीओ

मलायका आणि श्रेया बुगडेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय. या व्हिडीओत मलायका समोरुन चालत येत असते. सोनेरी रंगाच्या साडीत मलायका अत्यंत सुंदर दिसतेय. अस्सल पारंपरिक दागिने आणि वेशभुषा तिने परिधान केलेली दिसतेय.

इतक्यात तिची आणि श्रेयाची नजरानजर होते. श्रेया व्हॅनिची व्हॅनच्या बाहेर उभी राहून तयारी करताना दिसते. मलायका श्रेयाकडे पाहताच तिला हसत हसत हॅलो म्हणते. श्रेया सुद्धा मलायकाकडे पाहून तिला नमस्कार करते.

श्रेयाने व्यक्त केल्या भावना

झी मराठी उत्सव नात्यांचा पुरस्कार सोहळा २०२३ निमित्ताने मलायका अरोरा उपस्थित होती. मलायकाविषयी श्रेया म्हणाली, जेव्हा मलायका अरोरा मला हॅलो म्हणते. कालची रात्र खूप भारी होती. अशा भावना व्यक्त करुन श्रेयाने मलायकाचं कौतुक केलंय.

काल रात्री झी मराठी उत्सव नात्यांचा पुरस्कार सोहळा २०२३ रंगला. या पुरस्कार सोहळ्याला मराठी कलाकारांसह अनेक माधुरी दिक्षीत, मलायका अरोरा असे कलाकार उपस्थित होते