Malaika Arora: बॉलीवूड अभिनेत्री मलायका अरोरानं आपला नवीन चॅट शो 'मूव्हिंग इन विथ मलायका' च्या पहिल्या भागात बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर सोबतच्या आपल्या भविष्यातील प्लॅनिंगविषयी खुलासा केला आहे. तिनं या शो च्या माध्यमातून ओटीटी वर पदार्पण केलं आहे,ज्याचा सोमवारी प्रीमियर सोहळा पार पडला. अर्जुननं काही दिवसांपूर्वीच मलायका प्रेग्नेंट असल्याच्या बातम्यांना खोट्या अफवा म्हणत संतापजनक प्रतिक्रिया दिली होती. (Malaika Arora Plans her Marriage and children with arjun kapoor)

'मूव्हिंग इन विथ मलायका'च्या पहिल्या भागात सिने-निर्माती फराह खाननं मलायकाला जेव्हा विचारलं की,'ती अर्जुन कपूरसोबत लग्न आणि त्याच्या मुलांना जन्म देण्याविषयी प्लॅनिंग करत आहे का?', तेव्हा मलायका म्हणाली की, ती अर्जुनसोबत खूश आहे आणि तिला माहित नाही की भविष्यात तिच्यासाठी काय लिहिलं आहे. मलायकानं अरबाज खानसोबत पहिलं लग्न केलं होतं. दोघंही सध्या विभक्त झाले असले तरी ते मिळून आपला मुलगा अरहान खानची काळजी घेताना दिसतात.

मलायकाने पुढे फराह खानला म्हटलं की,आपण लग्ना संदर्भात अर्जुनशी बोललो आहोत. सगळेच आपल्या पार्टनरशी या गोष्टींसंदर्भात बोलतात. मला वाटतं की मी नातं निभवायचं कसं हे उत्तम जाणते. मी जो देखील निर्णय घेतला आहे त्यात मला खूश रहायचंय. आज जो व्यक्ती माझ्या आयुष्यात आहे,तो मला आनंदी ठेवतो. मला पर्वा नाही की लोक आमच्या नात्याला घेऊन काय विचार करतात.

मलायकानं आपल्या शो च्या पहिल्या भागात आपला पूर्वाश्रमीचा पती अरबाज खानविषयी देखील भाष्य केलं. तिनं १८ वर्षाच्या आपल्या लग्नात काय चुकलं यावर देखील खुलासा केला आहे. ''मी खूप लहान होते. मी लग्नानंतर खूप बदलले. मला आयुष्यात खूप वेगळ्या गोष्टी करायच्या होत्या. आणि मला वाटतं आज आम्ही आधीपेक्षा खूप चांगल्या परिस्थितीत आहोत''. तिनं हे देखील म्हटलं की 'दबंग' सिनेमा २०१० मध्ये रिलीज होईपर्यंत तिच्यात आणि अरबाजमध्ये सगळं ठीक होतं. पण त्यानंतर आमच्यात वाद सुरु झाले,चिडचिड होऊ लागली आणि मग आम्ही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.

याआधी अर्जुन कपूरने 'कॉफी विथ करण' मध्ये खुलासा केला होता की सध्यातरी लग्नासाठी तो तयार नाही. तो म्हणाला होता की, ''मला माझ्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करायचं होतं. मला भावनिक दृष्ट्या आणखी स्थिर होण्याची गरज आहे. मला असं काम करायचं आहे ज्याने मी आनंदी राहीन. आणि मी खूश असेन तेव्हाच तर मी माझ्या पार्टनरला खूश ठेवेन. आणि सध्या मला वाटतं मी जे काम करत आहे त्यात मी खूश आहे''.