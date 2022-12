Malaika Arora: मी पुढे गेले.. माझा एक्स पुढे गेला.. पण तुम्ही.. मलायकानं ट्रॉलर्सची केली..

malaika arora : बॉलिवूडमधील बोल्ड अभिनेत्रींपैकी एक मलायका अरोरा तिच्या अभिनया पेक्षा नात्यामुळे जास्त चर्चेत असते. मध्यंतरी ती प्रेग्नंट असल्याच्या अफवेने सर्वांनाच धक्का दिला होता, त्यानंतर अर्जुन कपूरने या खोट्या बातमीवर संताप व्यक्त केला. मलायका सध्या तिच्या 'मूव्हिंग इन विथ मलायका' या शोमुळे चर्चेत आहे. या शो मध्ये तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी खुलासा केला आहे.

(Malaika Arora talks about her life decisions and ex-husband Arbaaz Khan: said ‘I have moved on..’)

या शोचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे . या व्हिडिओमध्ये मलायका रडताना दिसत होती. या क्लिपमध्ये मलायका तिचा एक्स पती अरबाज खानबद्दल बोलताना दिसत आहे. तिची मैत्रिण आणि चित्रपट निर्माती फराह खानसोबत तिच्या आयुष्याबद्दल चर्चा करताना तिला अश्रू अनावर झाले.

मलायका म्हणते, "मी माझ्या आयुष्यात घेतलेला प्रत्येक निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. माझे जीवन कोणाबरोबर जगायचे आहे हे मला माहीत आहे, आणि मला त्याचा आनंद आहे." फराहला हे सांगताना मलायका रडली. फराहने तिला दिलासा दिला आणि म्हणाली, "अरे, तू रडत असतानाही सुंदर दिसतेस." शेवटी, मलायका एका स्टेजवर उभी असलेली दिसली. तिच्या हातात माईक आहे आणि म्हणते "मी पुढे गेले आहे, माझा एक्स पुढे गेला आहे, तर तुम्ही सर्व केव्हा पुढे जाणार?" अस बोलून मलायकाने ट्रॉलर्स सडेतोड उत्तर दिले आहे.

मलायकाची जवळची मैत्रिण आणि अभिनेत्री करीना कपूर खान हि देखील या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. करिनाने मलायकाचे तिच्या या शो बद्दल कौतुक केले आहे आणि तीला सपोर्ट केला आहे. "एक मैत्रिण म्हणून मला वाटते की ती रॉक सॉलिड, सुपर हॉट आणि सुपरमॉडेल आहे," असे करीना म्हणाली.