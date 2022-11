Malaika Arora: अरबाज खानने बुधवारी त्याचा आगामी चित्रपट "पटना शुक्ला'चे अपडेट इन्स्टाग्रामवर शेअर केले. त्यानं घोषणा केली की चित्रपटाचे शूटिंग सुरू केले आहे आणि क्लॅपबोर्डचे चित्र शेअर केले . पण, सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजे मलायका अरोराच्या पोस्टवरील कमेंटनं.(Malaika Arora wishes her ex Arbaaz Khan as his production starring)

मलायका अरोरा ही अरबाज खानची कोण होती हे तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. अरबाज खान आणि मलायका अरोरा यांनी 1998 मध्ये लग्न केले आणि नोव्हेंबर 2002 मध्ये त्यांचा मुलगा अरहान खानचा जन्म झाला. तथापि, लग्नाच्या 18 वर्षानंतर, हे जोडपे 2017 मध्ये वेगळे झाले. आता अरबाज मॉडेल जॉर्जिया एंड्रियानीला डेट करत आहे, तर मलायका अभिनेता अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे.

या फोटोमध्ये शेअर करताना अरबाजने लिहिले की, "अरबाज खान प्रॉडक्शन भोपाळमध्ये 'पटना शुक्ला' चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू करत आहे.. आमच्या क्रूमध्ये रवीना टंडनचा समावेश आहे." त्याने पोस्ट शेअर केल्यानंतर लगेचच मलायकाने शुभेच्छा देत लिहिले, "ऑल द बेस्ट अरबाज खान.".

अलिकडे एअरपोर्टवर अरबाज खान आणि मलायका अरोरा आमनेसामने आले होते पण दोघांनी एकमेकांना इग्नोर केले.आणि आता मलायकाने अरबाजला शुभेच्छा दिल्या. यावरून असे दिसते ती की बॉलिवूडमध्ये कधी काय होईल सांगता येत नाही.