अजय देवगणची गाडी रोखणाऱ्याला जामिन मंजूर

शेतकरी आंदोलन प्रकरणावरून अभिनेता अजय देवगणची गाडी रोखणाऱ्या तरुणाला जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. राजदीप सिंह असं त्या तरुणाचं नाव आहे. मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी सोशल मीडियाद्वारे जामिनाची माहिती दिली. शेतकरी आंदोलनाला शंभरहून अधिक दिवस झाले, त्यावरून देशभरात इतकी चर्चा सुरु असताना अजय देवगणने कोणतंच मत का व्यक्त केलं नाही, असा सवाल राजदीपने केला. राजदीपने जवळपास १५ ते २० मिनिटं अजयची गाडी अडवून ठेवल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. मंगळवारी सकाळी ही घटना घडली होती.

नेमकं काय झालं?

मुंबईतील दिंडोशी परिसरात एका चित्रपटाचं शूटिंग सुरु होतं. अजय याच शूटिंगला निघाला असताना वाटेत त्याची कार अडवण्यात आली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटो आणि व्हिडीओमध्ये अजय त्याच्या कारमध्ये बसलेला दिसत आहे. तर राजदीप नावाचा व्यक्ती त्याच्याशी बोलतोय. देशभरात शेतकरी आंदोलनाची ठिणगी पेटली असताना तुम्ही त्यावर का व्यक्त होत नाही, असा सवाल तो अजयला करत होता. जवळपास १५ ते २० मिनिटं हा सगळा प्रकार सुरू होता आणि त्यानंतर राजदीपला अटक करण्यात आली. आता त्याला जामिन मंजूर करण्यात आला आहे.

Maharashtra: A person has been arrested for stopping actor Ajay Devgan's car over his tweet regarding farmers' protest, in Goregaon area of Mumbai today morning, say police pic.twitter.com/QG9Nc3CxF6

