प्रथेला छेद देत मंदिराने पतीवर केले अंत्यसंस्कार; मन हेलावून टाकणारे दृश्य

अभिनेत्री मंदिरा बेदीवर Mandira Bedi बुधवारी पहाटे दु:खाचा डोंगर कोसळला. पती राज कौशल Raj Kaushal यांचे कार्डिअॅक अरेस्टने निधन झाले. ते ४९ वर्षांचे होते. दिग्दर्शक राज कौशल यांच्या निधनाने संपूर्ण इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली. या कठीण काळात मंदिराचं सांत्वन करण्यासाठी इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार पोहोचले होते. राज यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी रोनित रॉय, आशिष चौधरी यांच्यासह इतरही टीव्ही आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटी आले होते. राज यांचं पार्थिव स्मशानभूमीत नेत असताना मंदिरासुद्धा त्याच रुग्णवाहिकेत होती. इतकंच नव्हे तर अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या प्रथेला छेद देत मंदिराने राज यांचं पार्थिव उचललं होतं. साधारणपणे हे सर्व कार्य पुरुषच करतात. मात्र मंदिराने या वर्षानुवर्षांपासूनच्या प्रथेला छेद दिला. (Mandira Bedi broke gender stereotypes as actress performed the last rites of husband Raj Kaushal)

राज आणि मंदिराने १९९९ साली लग्न केलं होतं. या दोघांना तारा ही मुलगी आणि वीर हा मुलगा आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मंदिरा आणि राजने चार वर्षीय ताराला दत्तक घेतलं. मुलीला दत्तक घेतल्यानंतर मंदिरा आणि राज खूप खूश होते. त्यांची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा पूर्ण झाली होती. रविवारी मंदिरा आणि राज यांनी एका गेट-टुगेदरचं आयोजन केलं होतं. या पार्टीला नेहा धुपिया, अंगद बेदी, सागरिका घाटगे, झहीर खान, आशिष चौधरी आणि त्यांची पत्नी यांनी हजेरी लावली होती.

अभिनेता म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या राज यांनी तीन चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं. 'प्यार मे कभी कभी', 'शादी का लड्डू' आणि 'अँथनी कौन है' या चित्रपटांचं त्यांनी दिग्दर्शन केलं होतं.