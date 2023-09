Manik Bhide Death News: जयपूर घराण्याच्या शास्त्रिय गायिका माणिक भिडे यांचं निधन झालंय. वयाच्या ८८ व्या वर्षी माणिक भिडे यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

(manik bhide passed away at the age of 88)