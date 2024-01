Manoj Bajpayee : फॅमिली मॅन मनोज वाजपेयीनं सांगितला 'फॅमिली प्रॉब्लेम'! 'बायको अन् लेक दोघीही मला...'

Manoj Bajpayee says daughter Ava, wife Shabana fight with him : बॉलीवूडमध्ये आपल्या अनोख्या अन् वेगळ्या धाटणीच्या अभिनयामुळे (Manoj Bajpayee Bollywood Actor) नेहमीच कौतुकाचा विषय असलेल्या मनोजच्या त्या मुलाखतीनं नेटकऱ्यांची उत्सुकता वाढली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मनोज चर्चेत आला आहे. त्याचे कारण त्याचा जोराम (Joram Movie) नावाचा चित्रपट आणि द किलर सूप (The Killer Soup Latest News) नावाची मालिका.