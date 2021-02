'काय करायचं ह्याचं? सांगा...'; अजानमुळे आरोह वेलणकरची झोपमोड

मशिदीमध्ये होणाऱ्या अजानच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकरमुळे दररोज झोपमोड होत असल्याची तक्रार मराठी अभिनेता आरोह वेलणकरने केली आहे. आरोहने ट्विटरवर व्हिडीओ पोस्ट करत याविषयी तक्रार केली आहे. बुधवारी अजानच्या वेळीच त्याने हा व्हिडीओ शूट करून ट्विटरवर पोस्ट केला आहे. त्याचप्रमाणे त्याने या ट्विटमध्ये मुंबई पोलीस, महानगरपालिका, आदित्य ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कार्यालय, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या सर्वांना टॅग केलंय.

'काय करायचं ह्याचं? सांगा... पोलिसांना सांगून पण काही होत नाही', असं त्याने त्याच्या ट्विटमध्ये म्हटलंय. या व्हिडीओत त्याने मशिदीमधून मोठ्या आवाजाने होणाऱ्या अजानचा आवाज ऐकवला. "मी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर एक पोस्ट लिहिली होती. त्यामध्ये मी पठाणवाडीतल्या माझ्या घरात मशिदींमध्ये होणाऱ्या अजानच्या आवाज येत असल्याचा उल्लेख केला होता. आता पहाटे सहा वाजता किती मोठा आवाज येतोय हे तुम्ही स्वत: ऐका. मला इथे राहून अडीच वर्षे झाली आणि रोज दिवसभरातून चार ते पाच वेळा अजानचा इतका मोठा आवाज येतो. इथे सगळ्यांची झोपमोड होतेय. हे कायद्याविरोधात आहे. मी दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांतही तक्रार केलीये. त्यानंतर एक दिवस आवाज बंद झाला आणि आता पुन्हा सुरू झालंय. याचं काय करायचं सांगा", असा सवाल त्याने केलाय.

काय करायचं ह्याचं!??! @CPMumbaiPolice @mybmc @AUThackeray @OfficeofUT @AnilDeshmukhNCP @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks सांगा!! पोलीसांना सांगून पण काही होत नाही.. A 2018 Mumbai High Court Judgement has termed this loudspeakers illegal and that they must be removed. pic.twitter.com/OA0uQkQhA7

— Aroh Welankar (@ArohWelankar) February 17, 2021