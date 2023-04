Prashant Damle: अभिनेते प्रशांत दामले यांनी वाढदिवसानिमित्त केली मोठी घोषणा, यापुढे नाटकाला...

By

Prashant Damle News: आज दिग्गज अभिनेते प्रशांत दामले यांचा वाढदिवस. प्रशांत दामले आज त्यांचा ६२ वा वाढदिवस आज साजरा होतोय. प्रशांत दामले यांनी आजवर अनेक सिनेमे आणि मालिकांमधून अभिनय केला.

पण प्रशांत दामले यांची प्रमुख ओळख राहिली आहे ती एक नाटककार. प्रशांत दामले यांनी आजवर अनेक नाटकांमधून बहुरूपी भूमिका साकारल्या आहेत.

आजही प्रशांत दामले रंगभूमीवर कार्यरत आहेत. वाढदिवसानिमित्त प्रशांत दामले यांनी महत्वाची घोषणा केलीय.

(marathi actors prashant damle big announcement on his birthday about marathi natak)

प्रशांत दामले यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेयर केलाय. या व्हिडिओत प्रशांत दामले म्हणतात.. मी एक महत्वाची घोषणा करत आहे. आमचं नाटक आहे नियम व अटी लागू ते आजपासून त्याचे जिथे कुठे प्रयोग असतील तिथे पुढच्या पाच सीट्स कॉलेज तरुणांसाठी फ्री मध्ये राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

कॉलेज तरुणांनी त्यांचं ओरिजिनल ID आणि प्रिंट आऊट प्रयोगाच्या १ तास आधी तिकीट खिडकीवर जमा करायचे. त्यांचा संपर्क क्रमांक द्यायचा. म्हणजे माझ्याकडे नोंद राहील..

अशाप्रकारे तरुण पिढीने नाटकांकडे आकर्षित व्हावे, म्हणून प्रशांत दामलेंनी हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अशाप्रकारे नियम व अटी लागू नाटकाचे प्रयोग महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी असतील तिथे फक्त पाच कॉलेजवयीन तरुणांना प्रयोगाआधी १ तास येऊन त्यांचं ID दाखवून नाटक फ्री मध्ये पाहण्याचा आनंद घेऊ शकतील. प्रशांत दामलेंच्या या निर्णयाचं सगळीकडे कौतुक होतंय.

यंदा नाट्य परिषदेची निवडणूक रंगणार आहे. या निवडणुकीत प्रसाद कांबळींच्या आपलं पॅनलला आव्हान द्यायला अभिनेते आणि निर्माते प्रशांत दामले निवडणुकीत उतरले आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच त्यांची त्यांच्या 'रंगकर्मी नाटक समूह’ या पॅनलची कार्य आणि उद्दिष्टे जाहीर केली.

त्यांच्या पॅनल मध्ये विजय केंकरे, अजित भुरे , सयाजी शिंदे, विजय गोखले, वैजयंती आपटे, दिलीप जाधव, सुशांत शेलार, सविता मालपेकर, विजय सूर्यवंशी या नावांचा समावेश आहे. जय सूर्यवंशी या नावांचा समावेश आहे.