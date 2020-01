या मराठी अभिनेत्रीचा ५३व्या वर्षी साखरपुडा झाला, पण...

पुणे : आपल्या वडिलांच्या आकस्मित निधनानंतर वयाच्या सातव्या वर्षी त्या अभिनेत्रीने चित्रपट क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकले. तिचे नाव नंदा. आज अभिनेत्री नंदा यांची ८० वी जयंती आहे. ८ जानेवारी १९३९ रोजी कोल्हापूर येथे त्यांचा जन्म झाला होता. बाल अभिनेत्री ते लोकप्रिय नायिका... वडील विनायक दामोदर हे सिनेअभिनेते होते. लतादिदींच्या आग्रहाखातर त्यांनी नंदा यांना सहाव्या वर्षीच कॅमेऱ्यापुढे नेले. पण वडिलांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्या सातव्या वर्षापासून मराठी चित्रपटातून अभिनय करू लागल्या. बालअभिनेत्री ते पुढे हिंदी सिनेसृष्टीतील आघाडीच्या नायिकेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे.

वैयक्तिक जीवनात अनेक अडीअचणींना सामोरे जात त्यांनी आपला अभिनय सुरुच ठेवला. १९५६च्या दिया और तुफान या चित्रपटात त्यांनी राजेंद्र कुमार यांच्यासोबत काम केले. सुरूवातीला बहीण, वहिनी यांची भूमिका करणाऱ्या नंदा पुढे १९६५ च्या जब जब फुल खिले या चित्रपटातून खऱ्या अर्थाने नायिका म्हणून पुढे आल्या. पुढे अनेक चित्रपटात त्या काम करत राहिल्या आणि संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी पेलत राहिल्या. या जाबाबदारीमुळे नंदा यांना लग्न करता आले नाही. अधुरी प्रेमकहाणी... अभिनेत्री नंदा या दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांच्यावर खूप प्रेम करायच्या.

पण, अत्यंत लाजाळू स्वभावाच्या नंदा यांनी कधीच देसाई यांच्याकडे आपल्या प्रेमाची कबुली दिली नाही. मनमोहन देसाई सुद्धा त्यांच्यावर प्रेम करत होते, पण नंदा यांच्या स्वभावामुळे त्यांनाही ते कधी सांगता आले नाही. देसाई यांनी लग्न केल्यावर नंदा या पुन्हा एकट्या पडल्या. पण, नियतीला हे मान्य नव्हते. देसाई यांच्या पत्नीचे निधन झाले. तोपयर्यंत नंदा यांनी वयाची पन्नाशी गाठली होती .मनमोहन देसाई यांनी नंदा यांच्याकडे आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. वयाच्या ५३ व्या वर्षी नंदा यांनी १९९२ मध्ये देसाई यांच्यासोबत साखरपुडा केला. पण त्यांचे लग्न काही होऊ शकले नाही. त्यानंतर सततच्या आजारमुळे देसाई यांचे निधन झाले. त्याचा धक्का नंदा यांना सहन झाला नाही आणि २०१४ साली त्यांचे ऱ्हद्यविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. जीवाभावाच्या मैत्रिणी

अभिनेत्री नंदा यांचे बॉलीवूडमध्ये अभिनेत्री वहिदा रहमान, साधना आणि आशा पारिख या त्यांच्या जीवाभावाच्या मैत्रिणी. ज्या दिवशी नंदा यांचे निधन झाले त्या दिवशी वहिदा रहमान या मुंबई येथे एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात होत्या. निधनाची खबर मिळताच त्यांनी कार्यक्रम रद्द करून नंदा यांच्याकडे धाव घेतली.

नंदा यांनी ६०, ७०च्या दशकात अनेक उत्कृष्ठ चित्रपटात काम केले. हम दोनो, काला बाजार, नया संसार, आज और कल, मेरा कसूर क्या है, कैसा कानून, धूल का फूल , दुल्हन , भाभी या व अश्या अनेक चित्रपटांचा त्यात समावेश आहे.

Web Title: marathi actress engages at age of 53 but