Sanskruti Balgude: माझं त्याच्यावर खूप प्रेम आहे, पण तो मात्र.. प्रेमाविषयी संस्कृतीचा मोठा खुलासा..

sanskruti balgude : मराठी मनोरंजन विश्वातील एक नामांकित अभिनेत्री म्हणजे संस्कृती बालगुडे. आजवर तीने अनेक मालिका, चित्रपटातून आपले मनोरंजन केले. याशिवाय ती उत्तम नृत्यांगना आहे.

संस्कृती सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. अनेकदा तिचे फोटो आणि पोस्ट व्हायरल होताना दिसतात. तिच्या ग्लॅमरस लुकचे लाखो दिवाने आहेत. लवकरच ती चौक या चित्रपटातून झळकणार आहे.

संस्कृती विविध कारणाने कायमच चर्चेत राहिली आहे. पण आजवर तिचे नाव अनेक कलाकारांसोबत जोडले गेले, पण ती कधीही आपल्या प्रेमाविषयी मोकळेपणाने बोलली नाही. पण नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीती तीने प्रेमाविषयी मोठा खुलासा केला आहे.

सध्या संस्कृतीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तिला प्रेम म्हणजे तुझ्यासाठी नेमकं काय? असं विचारलं गेलं. त्यावर उत्तर देताना संस्कृती म्हणाली, 'प्रेम म्हणजे.. असं म्हणतात की, अशा माणसासोबत रहा की ज्याचं तुमच्यावर खूप जास्त प्रेम असेल.. तुमचं त्याच्यावर असण्यापेक्षा. आणि हे खूप खरं आहे..'

पुढे ती म्हणते, 'कारण मी दोन्ही प्रकारचं प्रेम अनुभवलं आहे. ,माझं एकावर अत्यंत प्रेम आहे.. पण त्यांचं मात्र थोडं कमी पडतंय.. आणि असंही प्रेम पाहिलं आहे की, त्याचं अत्यंत प्रेम आहे माझ्यावर पण माझ्याकडून कमी पडतंय..'

'त्यामुळे या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. थोडक्यात प्रेम म्हणजे काय . की अशी व्यक्ती जी तुम्हाला तुम्ही जसे आहात तसं स्वीकारेल.. आणि तशी व्यक्ती मिळणं हेच अवघड आहे . ' असं संस्कृती या मुलाखतीत प्रेमा विषयी बोलली आहे.