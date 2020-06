अभिनेत्री एरिका फर्नांडिस म्हणते.. मी नाही जाणार शूटिंगला ! 

मुंबई ः राज्यशासनाने टीव्ही इंडस्ट्रीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून शूटिंग सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात स्वच्छतेच्या सुरक्षीत उपायोजना आणि शारिरीक अंतरांचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शकतत्त्वे आहेत. त्यानुसार काही मालिकांचे शुटिंग सुरू झाले आहे. मात्र "कसौटी जिंदगी की 2' फेम एरिका फर्नांडिस ही टीव्ही अभिनेत्री शूटिंगवर परतण्यास तयार नाही. तिचे म्हणणे आहे की बाहेरील परिस्थिती पाहता ती सध्या शूटिंगवर परत येऊ शकत नाही. सोशल मीडियावर कायम ऍक्‍टिव्ह राहणारी अभिनेत्री एरिका टीव्ही जगात ती घरोघरी "प्रेरणा' म्हणून ओळखला जातो. एरिकाच्या म्हणते की लोक बऱ्याच दिवसांपासून घरात रिकामे बसले आहेत. अनेक जणांना नोकरीवर यावे कि नाही असा संभ्रम आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच असून मला आत्ता कामावर परत जायचे नाही. पावसाळा सुरु होणार आहे अशातच जर का कोणालाही साधी सर्दी, खोकला झाला तर खूपच अवघडल्यासारखे वाटेल. केवळ क्रू मेंबर्स मास्क आणि ग्लोव्ह्ज घालतील. पण काही वेळा शुट वेळी बिना मास्कचे शुटींग करावे लागणार आहे. म्हनुनच मी सध्यातरी शूटिंगला येणार नाही असे सांगीतले.

