या मराठी तारकांच्या घरी आले बाप्पा, पाहा फोटो!

गणपती बाप्पा मोरया गणेशोत्सवाच्या सर्वांना शुभेच्छा बाप्पा सर्वांना उत्तम,निरोगी आणि आनंदी आयुष्य देवो. या वर्षी आमचा पुणे मेट्रोचा देखावा. विकास नक्कीच झाला पाहिजे,पण निसर्गाचा मान ठेऊन,त्याचं रक्षण करून. तो टिकला तर आपण टिकणार आहोत. मोरया @manjirisbhave @suneetbhave

