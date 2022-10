Mayuri Wagh: आई माऊलीचा उदो उदो!अभिनेत्री मयूरी वाघ एकवीरा आईच्या भूमिकेत..

By

ashirwas tuza ekveera aai: नेहमी वेगवेगळ्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारी मयूरी वाघ आता पुन्हा एका नवीन भूमिकेतून प्रेक्षकांचा भेटीला येत आहे. या वेळी मयूरी वाघ एक वेगळी व्यतिरेखा साकारत आहे. प्रथमच ती दैवी भूमिकेत दिसणार आहे. सोनी मराठीवरील एका मालिकेत ती प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे.

मयूरी वाघ सोनी मराठी वरील 'आशीर्वाद तुझा एकवीरा आई' या आगामी मालिकेत एकवीरा आईची व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. नेहमी भक्तांच्या पाठीशी असणारी आई एकवीरा, भक्तांना त्यांचा संकटातून कशी तारून नेईल, हे पाहणं उत्सुकतेचं असेल. 'आशीर्वाद तुझा एकवीरा आई' हे या नव्या मालिकेचे नाव असून सोनी मराठी वाहिनी ही मालिका प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहे. या मालिकेचा पहिला प्रोमो प्रेक्षकांचा भेटीला आला असून त्यात एकवीरा आईच्या वेषातील मयूरी वाघ प्रेक्षकांना पाहायला मिळते आहे.

सोनी मराठी विविध कार्यक्रमांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करते. त्यामध्ये आता अजून एका मालिकेची भर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मयूरी वाघ आई एकवीराची भूमिका कशा प्रकारे निभावते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मयूरीव्यतिरिक्त या मालिकेत अमृता पवारही छोट्या पडद्यावर परत दिसणार आहे. संकटातून भक्तांना तारण्यासाठी येते आहे एकवीरा आई! या आधीही सोनी मराठीने अशा धाटणीची 'आई माझी काळूबाई' ही मालिका केली होती.