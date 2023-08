Meera Joshi: बॉयफ्रेंडचा चेहरा दाखवत लग्नाची तारीखच सांगितली, मराठमोळ्या मीरा जोशीचा खुलासा

By

अगदी काहीच दिवसांपुर्वी अमृता देशमुश - प्रसाद जवादे या दोघांनी गुपचुप साखरपुडा करुन थेट लग्नाची तारीख जाहीर करुन सर्व फॅन्सना आश्चर्याचा धक्का दिला.

आता अमृता - प्रसाद नंतर मराठमोळी अभिनेत्री मीरा जोशीने सोशल मिडीयावर मिडीयावर सर्वांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केलीय. मीराने बॉयफ्रेंडचा चेहरा दाखवत थेट लग्नाची तारीख सर्वांना सांगितली आहे.

(meera joshi disclosed her wedding date with boyfriend nehul warule in social media)