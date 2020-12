'स्वतःला वाघिण म्हणवतेस पण...' मिक्का सिंगने लगावला कंगनाला टोला

मुंबई- सध्या देशभरात एकाच गोष्टीवर चर्चा होतेय ते म्हणजे शेतकरी आंदोलन. या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिल्याने अभिनेत्री कंगना रनौत चांगलीच ट्रोल झाली आहे. कंगनाचा या आंदोलनाला विरोध आङे तर बॉलीवूडचे काही सेलिब्रिटी या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. यातलंच एक नाव म्हणजे अभिनेता दिलजीत दोसांज. दिलजीत आणि कंगना या दोघांमध्ये शेतकरी आंदोलनावरुन ट्विटर वॉर सुरु आहे. या वॉरमध्ये आता गायक मिक्का सिंगने देखील उडी घेतली आहे.

प्रसिद्ध गायक मिका सिंहने कंगनावर निशाणा साधत ट्विट केलं आहे. ''आजवर २० लोकांना तरी मदत केली आहेस का?'' असा सवाल त्याने कंगनाला केला आहे. “आम्ही दिवसाला पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकांना जेवण देतो. तू किमान २० लोकांना तरी मदत कर. सोशल मीडियावर स्वत:ला वाघिण म्हणतेस. वाघिण होणं सोपं आहे पण दररोज लोकांना मदत करण सोप नाही.” असं ट्विट करत मिक्कानं कंगनावर थेट निशाणा साधला आहे. त्याचं हे ट्विट सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल होतंय.

you can join us we are providing 5 laks meals everyday to the needy people aap sirf 20 logo ke liye kuch kardo.. sherni banna aur vo bhi sirf news pe and twitter pe tau koi badi baat nahi... but anyway I am your great fan https://t.co/pF0YXNRAGU

— King Mika Singh (@MikaSingh) December 4, 2020