Mike Batayeh: वयाच्या ५२ व्या वर्षी 'ब्रेकींग बॅड' फेम या प्रसिद्ध अभिनेत्याचे निधन

Mike Batayeh passed away news: अमेरिकन कॉमेडियन आणि अभिनेता माईक बटायेह, जो लोकप्रिय टीव्ही मालिका “ब्रेकिंग बॅड” मधील भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे,

त्याचे वयाच्या 52 व्या वर्षी निधन झाले आहे, यूएस मीडिया रिपोर्ट्सनुसार... बटायेह यांच्या निधनाच्या वृत्ताला त्यांच्या व्यवस्थापकाने सीएनएनला दुजोरा दिला.

ही बातमी सुरुवातीला TMZ ने दिली होती. अभिनेत्याच्या बहिणीने पुष्टी केली की त्याला 1 जून रोजी मिशिगनच्या घरी हृदयविकाराचा झटका आला होता.

(Mike Batayeh passed away at the age of 52 breaking bad)

बटायेहच्या कुटुंबाने त्यांचे दु:ख व्यक्त करणारे आणि हशा आणि आनंद आणण्यासाठी त्यांच्या प्रतिभेचे स्मरण करणारे निवेदन जारी केले.

"ज्यांनी त्याच्यावर प्रेम केले आणि अनेकांना हशा आणि आनंद आणण्याच्या त्याच्या महान क्षमतेमुळे त्याची खूप आठवण येईल," असे अभिनेत्याच्या कुटुंबाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

“ब्रेकिंग बॅड” व्यतिरिक्त, बटायेह “CSI: मियामी,” “द बर्नी मॅक शो,” आणि “इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया” यासारख्या विविध टीव्ही शोमध्ये दिसला.

16 जून रोजी माईक बटायेहवर दुपारी 2 वाजता स्मृती समारंभ होणार आहे. प्लायमाउथ, मिच मधील व्हर्म्युलेन-सेजेव्स्की फ्युनरल होम येथे हा स्मृती समारंभ आयोजीत केला जाणार आहे.

माईक बटायेह एएमसीच्या ब्रेकिंग बॅडच्या तीन भागांमध्ये डेनिस मार्कोव्स्की, लॅव्हंडेरिया ब्रिलॅंट लॉन्ड्रॉमॅटचे मॅनेजर म्हणून दिसले, ज्याने वॉल्टर व्हाईट आणि जेसी पिंकमन यांच्यासाठी मेथ लॅब म्हणूनही काम केले.

मध्यपूर्वेतील प्रेक्षकांसाठी परफॉर्म करणारे ते माईक बटायेह पहिले अमेरिकन विनोदी कलाकार होते. माईक बटायेहने दुबईमध्ये परफॉर्म केले, जिथे त्याने शोटाइम अरेबिया स्पेशल तसेच इजिप्त, लेबनॉन, नाझरेथ आणि जॉर्डनचे शूटिंग केले.

जॉर्डनच्या राजघराण्याने माईक बटायेहला सलग दोन वर्षे मानाच्या अम्मान इंटरनॅशनल कॉमेडी फेस्टिव्हलमध्ये येण्यासाठी आमंत्रित केले.