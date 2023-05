Milind Gawali: मी एक फ्लॉप अॅक्टर आहे, तरीही.. मिलिंद गवळी यांची भावूक पोस्ट..

Milind Gawali post for wife: आई कुठे काय करते (Aai Kuthe Kay Karte) मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता म्हणजे मिलिंद गवळी. मिलिंद गवळी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मनोरंजन विश्वात कार्यरत आहेत.

त्यांनी मराठी मनोरंजन विश्वातील दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम केलंय. पन्नाशी उलटून गेली तरीही मिलिंद गवळी आजही फिट आणि हँडसम आहेत. शिवाय ते सोशल मीडियावर त्यांच्या फोटो आणि व्हिडिओमुळे चर्चेत असतात.

आज त्यांनी एक खास पोस्ट केली आहे. की पोस्ट आहे त्यांच्या बायकोसाठी आहे. लग्नाच्याक वाढदिवसा निमित्ताने आज ते व्यक्त झाले आहेत. या पोस्ट मध्ये त्यांनी आयुष्यातले अनेक चढउतार मांडले आहेत.

(Milind Gawali shared post for wife on his wedding anniversary said i am flop actor)

मिलिंद गवळी yanniयांनी बायकोसोबतच्या फोटोंचा एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यात मिलिंद गवळी यांनी लिहिले आहे की, ''दिपा आणि माझा आज लग्नाच्या वाढदिवस.

तीन दशकाहून अधिक काळ अशा माणसाबरोबर संसार केला जो गावोगावी जाऊन डोंबाऱ्याच्या खेळा सारखा सिनेमा , सिरीयल चा खेळ करतो आहे.'

''आणि बऱ्याच वेळेला महिने महिने काम करून सुद्धा घरी येताना संसार चालवण्यासाठी काहीच पैसे घरी घेऊन आलेलो नसायचो, बरेचसे प्रोड्युसर मला माझे ठरलेले पैसे सुद्धा द्यायचे नाहीत, आणि आपल्या हक्काचे पैसे मागायची आजही मला सवय नाही आहे, हा संसाराचा गाडा कसा पुढे ढकला असेल , हे खरतर दिपालाच ठाऊक''

''पण कधी एका शब्दांनी विचारलं नाही , कधी कुरकुर केले नाही, का कुठल्याही गोष्टीसाठी हट्ट केला नाही, ऊलट काटकसर करायची सवय च लाऊन घेतली, इतकी सवय लागली की आजही पार्टी करायची म्हटली तरी सुद्धा एखादी भेळ, किंवा पाणीपुरी खाल्ली ही समाधान मानते ती.''

''अगदीच आजही कधी तरी फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये आम्ही जेवलोच तरी एखादं दहा-पंधरा रुपयाचं चोकोबार आईस्क्रीम खाल्लं की मगच चैन वगरे केल्यासारखं वाटतं तिला.''



पुढे मिलिंद गवळी म्हणतात, ''आहे त्या परिस्थितीत खूप समाधानी राहायचं हे तिच्याकडून शिकण्यासारखा आहे.

कठीण असतंय एका कलाकाराबरोबर संसार करणं, आणि तो कलाकार जर यशस्वी नसेल तर, संसाराचा गाडा पुढे ढकलत राहणार फारच कठीण होत जातं...''



''काम नसायचं त्यावेळेला लोकं मुद्दामून अडूनाडून विचारायची की “काय मग आता घरीच आहेस का ?”, “शूटिंग वगैरे नाही का?” पण त्या काळातही दिपाने मला कधीही जाणव करून दिलं नाही, की मी एक flop Actor आहे , का माझ्याकडे काही काम नाही आहे किंवा मला कोणीही काम देत नाही आहे, बरं मला माझ्या आई-वडिलांनी राजेशाही पद्धतीने वाढवलं असल्यामुळे, स्वतः जाऊन काम मागायची मला सवयच नव्हती, त्यामुळे महिने महिने काहीही काम मिळायचं नाही, सातारा कोल्हापूरचे पिक्चर यायचे त्यात पैसे अगदीच कमी मिळायचे.''



''या सगळ्या अशा परिस्थितीमध्ये घर सांभाळायचं, नातेवाईक सांभाळायचे, मिथीलाची तर संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी फक्त दिपा नेच घेतली होती, positive विचार आणि परमेश्वरावर अपार श्रद्धा .''



''आमच्या लग्नाचा वाढदिवस आला की मला जाणवतं की इतकी वर्ष या माऊलीने माझ्या बरोबर किती आनंदाने हा संसार केला, खूप खडतर प्रवास केला आणि आजही करते आहे , तिचे जितके आभार मानू इतके कमी आहेत. दिपा तुला ही आपल्या ३३ व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा'' अशी भावनिक पोस्ट मिलिंद गवळी यांनी शेयर केली आहे.