मिलिंद सोमणचा सहजसोपा डाएट प्लॅन तुम्हीही करू शकता फॉलो

मॉडेल, अभिनेता आणि 'फिटनेस फ्रीक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिलिंद सोमणचा Milind Soman डाएट प्लॅन Milind Soman Diet plan कसा असतो, याविषयी अनेकांना उत्सुकता असेल. मिलिंदने स्वत: सोशल मीडियावर त्याचा डाएट प्लॅन सांगितला आहे. दिवसभरातील त्याचं हे रुटीन अत्यंत साधंसोपं असून तुम्हीसुद्धा ते फॉलो करू शकता. (milind soman opens about his daily routine of eating and diet plan)

हा माझा नेहमीचा डाएट आहे, पण मी बाहेर असल्यास उपलब्धतेनुसार त्यात बदल करतो, असं त्याने लिहिलं. मिलिंदच्या दिवसाची सुरुवात अर्धा लिटर पाणी पिण्यापासून होते. हे पाणी अत्यंत थंड किंवा गरम नसतं. साधं रुम टेम्परेचरचं पाणी तो पितो. त्यानंतर सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास तो नाश्ता करतो. नाश्त्यामध्ये सुका मेवा, एक पपई, एक कलिंगड किंवा ऋतुनुसार उपलब्ध असणारे एखादे फळ, उदा. चार आंबे.

दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास तो जेवण करतो. भात किंवा दाल खिचडी आणि उपलब्ध असणाऱ्या भाज्या. भाजीचं प्रमाण डाळ किंवा भातापेक्षा अधिक असतं. भातावर दोन टेबलस्पून घरी बनवलेलं साजूक तूप. कधी कधी भाताऐवजी सहा चपात्या, भाजी आणि डाळ. फार क्वचित किंवा महिन्यातून एखाद्या दिवशी अगदी थोडं प्रमाणात चिकन किंवा मटण किंवा अंड यांचा समावेश असतो.

पाच वाजताच्या सुमारास एक कप कोरा गुळाचा चहा तो पितो. त्यानंतर संध्याकाळी सात वाजताच्या सुमारास तो जेवण करतो. रात्रीच्या जेवणात एक प्लेज भाजी आणि अगदीच भूक असेल तर खिचडीचा समावेश करतो. रात्री जेवणात मांसाहार कधीच करत नसल्याचं त्याने स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे रात्री झोपण्यापूर्वी हळद आणि गूळ टाकून गरम पाणी पितो. साखरेऐवजी गुळाचं सेवन करण्यावर तो भर देतो. गोड पदार्थांमध्ये, डेझर्टमध्येही गूळ असलेलेच पदार्थ तो खातो.

रिफाइन्ड, प्रोसेस्ड आणि पॅकेज फूडपासून तो लांबच राहतो. याशिवाय फिट राहण्यासाठी तो कोणतेच सप्लिमेंट्स किंवा व्हिटामिन्सच्या गोळ्या खात नाही. दिवसभरात जेवढी तहान असेल तेवढं साधं पाणी तो पितो. यात कधीच कोल्ड ड्रिंक्स किंवा इतर सॉफ्ट ड्रिंक्सचा समावेश नसतो. वर्षातून एकदा किंवा दोनदाच तो मद्यपान करतो. मद्यपानाचं प्रमाणही फक्त एक ग्लास इतकं ठेवतो.

काही दिवसांपूर्वी मिलिंदला कोरोनाची लागण झाली होती. घरातच क्वारंटाइनमध्ये राहून त्याने कोरोनावर मात केली. क्वारंटाइनमध्ये असतानाही हाच दिनक्रम ठेवल्याचं त्याने सांगितलं. फक्त त्यात दिवसातून चार वेळा काढ्याचा समावेश केला होता.