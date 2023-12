Mithun Chakraborty : काय सांगता, 'डेडपूल 3' मध्ये दिसणार इथून तिथून आणि फक्त 'मिथून'? जाणून घ्या फोटोमागील सत्य!

Mithun Chakraborty Bollywood Actor Now will seen in Deadpool 3

युगंधर ताजणे Mithun Chakraborty Bollywood Actor Now will seen in Deadpool 3 : बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता मिथून चक्रवर्ती यांची गोष्टच वेगळी आहे. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मिथुन यांनी प्रेक्षकांचे निखळ मनोरंजन केले आहे. सध्या मिथून यांच्याबाबत एका बातमीनं नेटकऱ्यांचे, प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतल्याचे दिसून आले आहे. हटके स्टाईल, संवादाची वेगळीच फेक, हेअर स्टाईल, यामुळे मिथूनची नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. ते येत्या काळात हॉलीवूडचा प्रसिद्ध चित्रपट डेडपूल ३ मध्ये दिसणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. स्टाईल आयकॉन म्हणून मिथून यांनी नेहमीच आपल्या नावाची वेगळी छाप सोडली आहे. डिस्को डान्सर म्हणूनही ते विशेष लोकप्रिय झाल्याचे दिसून आले आहे. Indian Deadpool dushmano ko chata de dhool...😂😂 #Deadpool #Bollywood pic.twitter.com/DURgZMfoP9 — Paarth (@paarth_23) March 29, 2017 मिथून यांच्या त्या हॉलीवूडच्या बातमीनं त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यांना सुखद धक्का त्या निमित्तानं बसला आहे. तो फोटो व्हायरल झाल्यानंतर जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे. हॉलीवूडचा अभिनेता रेन रेनॉल्डसचा भारतात देखील मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याच्या डेडपूल नावाच्या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. डेडपूल १, २ नंतर आता त्याचा तिसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. डेडपूल ३ च्या शुटींग सुरु असतानाचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यात रेन, ह्युग जॅकमॅन यांच्यासोबत डिस्को डान्सर मिथून चक्रवर्ती दिसत आहेत. त्या फोटोनं नेटकऱ्यांना आणि चाहत्यांना कोड्यात टाकले आहे. काहींनी तो फोटो पाहून मिथून डेडपूल ३ मध्ये दिसणार की काय, असे प्रश्न विचारले आहेत. Mithun Chakraborty Bollywood Actor Now will seen in Deadpool 3 प्रसिद्ध अशा डेडपूल ३ मध्ये मिथूनजी काम करणार म्हटल्यावर त्यांच्या चाहत्यांच्या आनंदाला उधाण आले आहे.त्यांनी त्या पोस्टवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत मिथूनजींना शुभेच्छा दिल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात तो फोटो हा फेक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तो फोटो वेगळ्या प्रकारे एडिट करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. तो फोटो मिथुन यांच्या एका चित्रपटातील असून डेडपूल ३ च्या टीमसोबत एडिट करण्यात आला आहे. तो फोटो पाहिल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते की, त्यामध्ये मिथूनजी हे खूपच तरुण असल्याचे दिसून येते. सध्या मिथूनची यांचे वय 73 असून त्या फोटोमध्ये तर त्यांचे वय हे चाळीशीच्या आत दिसून येते. मेकअप आणि टोनचा विचार केल्यास त्यांनी डेडपूल च्या बाकीच्या चित्रपटांप्रमाणेच तो फोटो एडिट करण्यात आला आहे.