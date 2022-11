Mithun Chakraborty: सध्या बॉलीवूडमध्ये बायोपीक बनवण्याची लाट आलीय. गेल्या काही वर्षात बनलेल्या बायोपिकची जोरदार चर्चाही झाली. काहींना लोकांनी डोक्यावरही उचलून धरलं. यामध्ये दंगल,महेंद्रसिगं धोनी असो किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाग मिल्खा भाग, नीरजा, शेरशहा, मेरी कॉम, सिल्क स्मिता, पानसिंग तोमर अशा कितीतरी बायोपीकची नावं घेता येतील. आपल्यावर जिवंतपणी बायोपिक बनणं ही तर एखाद्या व्यक्तीसाठी गौरवास्पद गोष्ट. पण मिथुन चक्रवर्ती यांनी मात्र सरळ आपले मत मांडले आहे की,''माझ्यावर कोणी बायोपिक बनवू नका''.(Mithun Chakraborty Makes Clear He Doesn't Want A Biopic On Himself)

ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी खुलासा केला आहे की 80 च्या दशकात ते स्टारडमच्या शिखरावर होते आणि अजुनही आहेत, पण इथपर्यंत पोहचणे सोपे नव्हते. त्यांच्या संघर्षाच्या दिवसांमध्ये दुसऱ्या दिवशीचं जेवण मिळेल की नाही याचाही ठावठिकाणा नसायचा, ना झोपायचं कुठे माहित नसायचं, घर तर दुरची गोष्ट होती.

चक्रवर्तींच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा संघर्ष इतका तीव्र होता की त्यांना अनेक दिवस फूटपाथवर झोपावे लागले. “मी असे दिवस पाहिले आहेत जेव्हा मला रिकाम्या पोटी झोपावे लागले आणि मी झोपण्यासाठी रडत असे. खरं तर, एक काळ होता जेव्हा मला माझे पुढचे जीवन कसे असेल हे देखील माहित नव्हते''..

''आयुष्यात मी ज्या अनुभवातून गेलो आहे त्यातून कोणीही जावे असे मला कधीच वाटत नाही. माझी कथा कोणाला प्रेरणा देणार नाही. माझी कथा त्यांना मानसिकरित्या तोडेल, लोकांना काही संदेश यातून देता येणार नाही कारण माझा संघर्ष खूप त्रासदायक होता'', मिथुन यांनी या गोष्टी शेअर केल्यावर तिथे उपस्थित लोक भावूक झाले.

चक्रवर्ती यांनी 'सा रे ग मा प लिटिल चॅम्प्स' या सिंगिंग रिअॅलिटी शोमध्ये त्यांच्या कठीण काळातील आठवणी सांगितल्या. 'सेलिब्रेटिंग डिस्को किंग्स' या विशेष भागादरम्यान ते ज्येष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरेसोबत शोमध्ये दिसणार आहेत.