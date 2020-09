एनसीबीच्या रडारवर आणखी कोण ?; ५० सेलेब्रिटींच्या नावाची यादी तयार 

मुंबई: एनसीबीने बाँलीवुडमधील भल्याभल्यांची झोप उडवली आहे. सुशांतसिंग रजपुत आत्महत्याप्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. त्यात बाँलीवुडमधले ड्रग्ज कनेक्शन उडकीस आले आहे. एनसीबीकडे अजुन ५० बाँलीवुडमधील सेलेब्रिटींची यादी तयार आहे. याप्रकरणात आणखी कुणाची नावे समोर येणार पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

एनसीबीकडुन मिळालेल्या माहितीनुसार, ५० जणांच्या यादीत बाँलीवुडमधील अनेक निर्माते, दिग्दर्शक, तसेच बी ग्रेड मधील अनेकांचा समावेश आहे. आता एनसीबीकडुन त्यांना नोटीस पाठवली जाणार आहे. तसेच आतापर्यत दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोद्वारे (एनसीबी) सुरू असलेल्या ड्रग्ज प्रकरणाच्या तपासादरम्यान D N S K (D म्हणजे दीपिका पदुकोण, N म्हणजे नम्रता शिरोडकर, S म्हणजे श्रद्धा कपूर आणि K म्हणजे करिश्मा) ही नावं समोर आली आहेत. एनसीबीला एक व्हॉट्सअॅप चॅट मिळालं असून यामध्ये ड्रग्जच्या खरेदी-विक्रीची चर्चा केली जात असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळेच एनसीबीने दीपिकासह अन्य काही अभिनेत्रींना चौकशीसाठी समन्स जारी केले आहे. त्यानुसार दीपिका मुंबईसाठी रवाना झाली आहे.

