Mukta Barve: "नाशिकला जाताना पोहे मागवले आणि...", मुक्ता बर्वेला आलेला वाईट अनुभव वाचा

Mukta Barve News: मुक्ता बर्वे ही मराठी मनोरंजन विश्वातील चर्चेतील अभिनेत्री. मुक्ताने आजवर अनेक सिनेमा, मालिका, नाटकांमधून स्वतःची छाप पाडली. मुक्ता बर्वे ही मराठी मनोरंजन विश्वातील संवेदनशील अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते.

मुक्ता बर्वे सोशल मिडियावर विविध विषयांवर पोस्ट शेअर करत असते. अशातच मुक्ताने तिला आलेल्या वाईट अनुभवाबद्दल पोस्ट शेअर केलीय.

(mukta barve shared bad experience of pohe she order in shree datta snacks in nashik)

मुक्ताने सोशल मिडियावर पोह्यांच्या डिशचा एक फोटो पोस्ट केलाय. हा फोटो पोस्ट करुन मुक्ता लिहीते,"माझा विश्वासच बसेना! खरं तर मी ‘श्री दत्त स्नॅक्स’ ची फॅन आहे. मुंबई-पुणे करताना अनेकदा तिथे आवर्जून खाण्याचा ब्रेक घेते मी. आज नाशिक ला जाताना पडघा टोल नंतर खूप कौतुकानी थांबले आणि पोहे मागवले. अत्यंत अनास्थेनी , गरम असल्याचा भास होईल एवढेच जेमतेम गरम पोहे त्यांनी दिले. आणि कमिटमेंट एवढी की पोहे म्हणजे फक्त पोहे. कांदा-मीठ आणि साखर बास!



मुक्ता पुढे लिहीते, "जरा चव यावी म्हणुन कदाचित शेंगदाणे, शेव, कोथिंबीर, गेलाबाजार लिंबू .. यातलं काहिच नाही. पैसे वाया गेल्याच्या दुःखापेक्षा भूक लागलेली असताना समोरच्या डीश मधे कोणीतरी एवढी अनास्था वाढुन दिली याचं वाईट वाटलं."

मुक्ताच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. मुक्ताला आलेल्या वाईट अनुभवाचं अनेकांनी समर्थन केलंय.

मुक्ता बर्वे सध्या चारचौघी नाटकात काम करतेय. या नाटकाचे सध्या दणक्यात प्रयोग सुरु आहेत. या नाटकात मुक्ता बर्वे सोबत पर्ण पेठे, रोहिणी हट्टंगडी, कादंबरी कदम असे कलाकार झळकत आहेत.

याशिवाय मुक्ताची भूमिका असलेल्या रावसाहेब या सिनेमाचा थरारक टीझर भेटीला आलाय. रावसाहेबची रिलिज डेट अजून समोर आली नसली तरीही सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे.