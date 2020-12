गँग्स ऑफ वासेपूरमधल्या 'डेफिनेटनं' केली दीड कोटींची फसवणूक 

मुंबई - गँग्स ऑफ वासेपूर आठवतोय, प्रसिध्द दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याचे ते दोन भन्नाट चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर हिट झाले होते. एका वेगळ्या प्रकारचा सिनेमा आणि विषयाला अनुरागनं मांडल होत. त्या चित्रपटाच्या दुस-या भागात दाखविण्यात आलेला डेफिनेट हा आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. त्यानं तब्बल दीड कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला असून त्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला आहे.

गँग्स ऑफ वासेपूर या चित्रपटाचा लेखक आणि त्यात अभिनय करणारा झिशान कादरी याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका निर्मात्यानं याप्रकरणी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. झिशाननं वेबसीरीजच्या प्रकरणात दीड कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला आहे. संबंधित निर्माता आणि त्याच्या एका मित्रानं झिशान जी मालिका तयार करणार होता त्यावर कोटी रुपयांची गुंतवूक केली होती. मात्र झिशानने फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

Mumbai Police register FIR against actor & writer Zeishan Quadri after a co-producer filed a complaint against him for 'cheating him with Rs 1.5 cr which he & his another friend had invested in a web series which Qadari was supposedly making for an OTT (over-the-top) Platform'.

