मिंत्राचा नेमका लोच्या काय आहे, मिलिंद सोमण झाला ट्रोल

मुंबई - बॉलीवूडमधील चित्रपट आणि वेबसीरिज यावरुन वाद सुरु असलेला दिसून येतो. मात्र आता एका इ कॉमर्ससाठी प्रसिध्द असलेल्या वेबसाईटवरुन वादाला सुरुवात झाली आहे. मिंत्रा या प्रसिध्द इ कॉमर्स कंपनीच्या लोगोवरुन नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. त्या वेबसाईटवर लोकांच्या भावनांशी खेळणे, त्यांना भावनाविवश करणे आणि महिलांचा अपमान करणे या कारणांसाठी नेटक-यांनी ट्रोल केले आहे. त्यानंतर मिंत्रा सर्वांच्या टीकेचा विषय बनली आहे. अशातच बॉलीवूडच्या काही सेलिब्रेटींनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अभिनेता मिलिंद सोमण यानेही या वादात उडी घेतली आहे.

मिलिंद सोमणनं मिंत्रा ब्रँण्डवर चाललेल्या टीकेवर सोशल मीडियावर एक कमेंट दिली आहे. त्यात त्यानं लिहिलं आहे की, आता एम नावाचे अक्षर पहिल्यासारखे राहणार नाही. त्यात मिलिंदनं मिंत्राचे नाव घेतले नाही. मात्र एकीकडे मिंत्रावरुन चाललेला वाद दुसरीकडे मिलिंद सोमणनं केलेली टिप्पणी सर्वांचे लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे. काहीजण मिलिंदला ट्रोल करत आहे तर काहींनी त्याच्या टिप्पणीचे कौतूकही केले आहे.

The letter M will never be the same again.

— Milind Usha Soman (@milindrunning) January 31, 2021