Rupali Chakankar: रुपाली चाकणकर एकदम खुश.. मुलाच्या पहिल्या सिनेमातलं रोमँटिक गाणं केलं शेअर

Rupali Chakankar Son Soham Chakankar News: राजकीय नेत्यांची मुलं अभिनय क्षेत्रात येणं ही गोष्ट काही नवीन नाही. आपल्यासमोर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांचा मुलगा रितेश देशमुखचं चांगलं उदाहरण डोळ्यासमोर आहे.

आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि महिला अयोग्य अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांचा मुलगा सोहम चाकणकर मनोरंजन विश्वात प्रवेश करतोय. रुपाली चाकणकर यांचा मुलगा सोहम चाकणकर विरजण या आगामी मराठी सिनेमात झळकणार आहे.

रुपाली चाकणकर या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मुलाच्या नवीन गाण्याचा प्रोमो शेअर करत भावना व्यक्त केल्यात. रुपाली लिहीतात.. आज सोहमच्या 'विरजण' या चित्रपटातील 'देवा सांग ना'' हे गाणे प्रदर्शित झाले. हे गाणे गायक आदर्श शिंदे यांनी गायले आहे. अशी पोस्ट करत त्यांनी भावना व्यक्त केल्यात.

याआधी विरजण सिनेमाचे पोस्टर आणि 'माझी आई तू' हे गाणे प्रदर्शित झाले होते. काहीच दिवसांपूर्वी झालेल्या मातृदिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे गाणे प्रदर्शित करण्यात आले होते. त्यानंतर आता 'विरजण'च्या ट्रेलरची वाट रुपाली आणि सोहमचे फॉलोअर्स आहे. विरजण सिनेमात सोहमसोबत अभिनेत्री शिल्पा ठाकरे मुख्य भूमिकेत आहे. हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.