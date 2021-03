'नेटफ्लिक्स'वरील 'बॉम्बे बेगम्स' वादाच्या भोवऱ्यात; २४ तासांत उत्तर देण्याचे आदेश

नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेली 'बॉम्बे बेगम्स' ही वेब सीरिज वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या वेब सीरिजमध्ये मुलांना अयोग्य पद्धतीने चित्रित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडे (NCPCR) याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली असून वेब सीरिजचं प्रसारण थांबवण्याची मागणी केली आहे. बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. तक्रारीच्या आधारावर 'बॉम्बे बेगम्स' या सीरिजचं प्रसारण थांबवण्यासाठी एनसीपीसीआरने नेटफ्लिक्सला नोटीस पाठवली आहे. त्याचसोबत नेटफ्लिक्सला २४ तासांत सविस्तर अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. नेटफ्लिक्सने उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यास भाग पाडले जाई, असंही त्यांनी नोटीशीत म्हटलंय. महिला केंद्रीत पटकथेमुळे ही सीरिज जागतिक महिला दिनानिमित्त प्रदर्शित करण्यात आली होती. अलंकृता श्रीवास्तव लिखित आणि दिग्दर्शित या सीरिजची कथा मुंबईत राहणाऱ्या पाच महिलांच्या आयुष्याभोवती फिरते. यामध्ये पूजा भट्ट, शहाना गोस्वामी, अमृता सुभाषस प्लबिता बोर्थाकूर आणि आद्या आनंद यांच्या भूमिका आहेत. या सीरिजमध्ये लहान मुलांना मादक पदार्थांचं सेवन करताना आणि सेक्स करताना दाखवण्यात आलं आहे. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराचं प्रमाण वाढू शकतं, असं एनसीपीसीआरने म्हटलंय.



