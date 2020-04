देशात आणीबाणी लागू करा, लष्कर बोलवाः ऋषी कपूर

मुंबई : देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आणीबाणी लागू करा आणि लष्कर बोलवा, अशी मागणी ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांनी ट्विटरवरून केली आहे.

सुनिल ग्रोवरच्या 'या' मीम्समुळे चाहते हसून लोटपोट

'आज हे होत आहे, उद्या काय होणार आहे?' म्हणूनच आपल्याला लष्कराच्या मदतीची गरज आहे, असे मी म्हणतो आहे, असे ट्विट ऋषी कपूर यांनी केले आहे. ऋषी कपूर सातत्याने कोरोना विषाणूविषयी ट्विट करून आपले मत मांडताना दिसत आहेत.

Aaj ye hua kal kya kya hona hai? That is why I said we need the military out. Emergency.

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 31, 2020