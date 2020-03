नेहा धूपिया म्हणाली, '5 बॉयफ्रेंड असणं मुलीची मर्जी' अन् आता...

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून नेहा धूपिया सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. रोडीज शो दरम्यान, एका स्पर्धकाने रिलेशनशीपमध्ये फसवणूक झाल्याने कानफाटात लगावल्याचे सांगितले. या स्पर्धकाला नेहाने चांगलेच सुनावले होते. यावेळी 'पाच बॉयफ्रेंड असणं ही मुलीची मर्जी आहे' या स्टेटमेंटवरुन नेहाला ट्रोल करण्यात आले होते. तसेच तिचे मीम्स सुध्दा सोशल मिडियावर व्हायल झाले. अखेर नेहाने याबाबत मौन सोडत ट्रोलर्सला उत्तर देण्यासाठी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे.

नेहाने केला तिच्या स्टेटमेंटबाबत खुलासा

मी गेल्या पाच वर्षांपासून रोडीज या शोचा भाग आहे. या शोमुळे देशातल्या सर्व भागातील स्पर्धकांची एक टीम बनवण्याची संधी मला मिळाली. मात्र गेल्या दोन आठवड्यांपासून जे काही सुरू आहे, ते आवडलेले नाही. नुकत्याच झालेल्या एका एपिसोडमध्ये मी हिंसेच्या विरोधात आवाज उठवला होता. गर्लफ्रेंडने फसविले म्हणून एकाने तिच्यावर हात उगारल्याचे सांगितले. मला ही गोष्ट अत्यंत चुकीची वाटली. फसवणूक करणाऱ्यांची मी साथ देत नाही, मात्र हिंसेला माझा विरोध आहे. माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला हे फार दुर्दैवी आहे.

Ram Ram ji Pls don’t expect #NehaDhupia to unbiased advice on cheating She will play the #Victim card as she is a #fakefeminism product herself Afterall her husband is a product of HER cheating as he was in relationship with another woman pic.twitter.com/SV6jNgTBzq

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) March 12, 2020