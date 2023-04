Neha Marda Hospitalized:'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री रुग्णालयात दाखल; बाळंतपणादरम्यान प्रकृती खालावली

Neha Marda Hospitalized : 'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री नेहा मर्दा गेली काही दिवस प्रेग्नेंसीमुळे चर्चेत होती. पण प्रेग्नेंसीदरम्यान अचानक तिची प्रकृती खालावल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

नेहाची प्रकृती आता कशी आहे याबाबत अद्याप नेहा मर्दा किंवा तिच्या कुटुंबियांनी कोणीतीही माहिती दिलेली नाही. पण पुढचे दोन दिवस तिला डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली राहावे लागणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.

नेहा मर्दा आणि आयुष्मान अग्रवाल हे 2012 साली विवाहबंधनात अडकले. पण नेहाने अद्याप आई होण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. चाहतेही तिच्याकडून गोड बातमीची वाट पाहत होते, पण तब्बल १० वर्षांनी नेहाने गोड बातमी दिली.

याबाबत नेहा म्हणाली होती की, 'मी आई होणार असल्याचं मला कळालं तेव्हा मला खूप आनंद झाला. आई होण्याची माझी खूप इच्छा होती. आता लग्नाच्या 10 वर्षांनंतर आम्ही आई-बाबा होणार असल्याने आम्ही खूप आनंदी आहोत. गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही बाळासाठी प्रयत्न करत होतो. अनेकांनी मला बाळ होत नसल्याने टोमने देखील मारले. पण आता मी प्रेग्नंट असल्याचा जास्त आनंद आहे.'

नेहाने 2005 साली मनोरंजनसृष्टीत पाऊल ठेवलं. नेहाने 'देवों के देव महादेव', 'डोली अरमानों की', 'पिया अलबेला', 'लाल इश्क' अशा छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिकांमध्ये काम केले प्रमुख भूमिका केल्या आहेत.

पण बालिका वधू' या मालिकेमुळे नेहाला जास्त लोकप्रियता मिळाली आहे. नेहा सोशल मीडियावर चांगलीच अॅक्टिव्ह असते. प्रेग्नेंसीसंबंधित फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत असते. तिचे बेबी बंपचे फोटोशूटही बरेच गाजले.