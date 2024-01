6 OTT Releases Of This Week: नव्या महिन्यात मनोरंजनाचा नवा तडका! कोणत्या वेबसीरिज, चित्रपट होणार रिलीज?

4. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

एका तरुण मुलाची गोष्ट या मालिकेतून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. त्या मालिकेचे नाव द सेव्हन डेडली सीन्स- फोर नाईट्स ऑफ द अपोकॅल्पसी असे आहे. एका अज्ञात गोष्टीचा शोध आणि त्याचे रहस्य हे या मालिकेतून प्रेक्षकांना जाणून घेता येणार आहे. नेटफ्लिक्सवर ही मालिका ३१ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

5. Dawshom Awbotaar

जिशू सेनगुप्ता, प्रोसेनजित चॅटर्जी, अनिर्बन भट्टाचार्य आणि जया अहासन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट होईचोई नावाच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर २ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. एका सीरिअल किलरची गोष्ट त्यात मांडण्यात आली आहे.