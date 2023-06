Ramshej Movie: नाशिकचा रामशेज किल्ला अन् मावळ्यांचा पराक्रम, नवीन ऐतिहासीक सिनेमात तगडी स्टारकास्ट

By

Ramshej Marathi Movie News: सध्या अनेक मराठी सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. अशातच आणखी एक मराठी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.

अलीकडेच ३५० वा राज्याभिषेक झाला. त्यानिमित्ताने रामशेज या नव्या सिनेमाची घोषणा आलीय. सिनेमाचं पोस्टर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं असुन या पोस्टरने सर्वांचं लक्ष वेधुन घेतलंय.

(news about ramshej marathi movie starcast release date songs poster out now)

पोस्टरमध्ये रामशेज किल्ला दिसत असुन तिथे महाराजांचा मावळा दिसत आहे. याशिवाय श्रीरामांची छबी दिसत असुन त्यावर रामशेज असं ठळक अक्षरात लिहीलेलं दिसतंय.

या सिनेमातुन ऐतिहासीक रामशेजची कथा मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. या सिनेमाच्या शुटींगला सुरुवात झाली असुन लवकरच हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

रामशेजमध्ये असलेले कलाकार

रामशेजमध्ये तगड्या कलाकारांची फौज आहे. अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड, अभिनेता अंकीत मोहन, रमेश परदेशी असे कलाकार प्रमुख भुमिकेत आहेत.

रामशेज सिनेमाचं शुटींग लवकरच सुरू होणार आहे. रामशेज सिनेमातुन नाशिकचा रामशेज किल्ला आणि त्यामागचा इतिहास उलगडणार आहे.

रामशेजचा इतिहास

रामशेज किल्ला नाशिक शहराच्या उत्तरेस आहे, आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. इतिहास असा आहे की, किल्ल्यावर मुघलांनी (औरंगजेबाच्या सैन्याने) हल्ला केला होता

आणि त्याच्या सेनापतींनी मराठा राज्याला धमकी दिली होती की ते काही तासांत किल्ला काबीज करतील.

शिवाजी महाराजांचे पुत्र संभाजी आणि त्यांच्या सैन्याने जवळपास ६ वर्षे या हल्ल्यांचा प्रतिकार केला. या कडव्या प्रतिकाराची गाथा रामशेज सिनेमातुन पहायला मिळणार आहे