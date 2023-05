Nitesh Pandey Funeral: नितेश पांडेंच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी बायको अन् मुलाचा रडून आक्रोश, रुपाली गांगुलीचा रडून बांध फुटला

By

Nitesh Panday Funeral News: अनुपमा अभिनेता नितेश पांडे यांच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीने संपूर्ण टीव्ही इंडस्ट्रीला धक्का बसला आहे. नितेश पांडेंचे काल हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. अंत्यविधीच्या आधी मुंबईतील त्यांच्या घरी अंतिम दर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव आणण्यात आले. जिथे नितेशला निरोप देण्यासाठी अनेक टीव्ही सेलेब्स आले होते.

नितेशसारखा प्रतिभावान अभिनेता आता आपल्यात नाही यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. त्याची पत्नी आणि मुलगा किती वेदना सहन करत असतील याची कल्पनाही करू शकत नाही. नितेश पांडे यांचा मुलगा वडिलांचा मृतदेह पाहून धाय मोकलून रडला. आपल्या डोळ्यांसमोर वडिलांचा मृतदेह पाहून तो म्हणाला, ‘पापा ये क्या होगया’. नितेशच्या पत्नीसह कुटुंबीयांना अश्रू अनावर झाले. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्यांच्या पत्नी आणि मुलाला खंबीर राहण्यास सांगून सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला.

नितेश पांडे यांच्यावर २४ मेला रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यादरम्यान अभिनेत्याचे जवळचे मित्र आणि टीव्ही जगतातील अनेक सेलिब्रिटी त्याच्या अंतिम दर्शनासाठी पोहोचले. नितेश पांडेची जवळची मैत्रीण आणि त्याची अनुपमा मालिकेतली को-स्टार रुपाली गांगुलीच्या अश्रूंचा बांध फुटला. रुपाली नितेशचं रडतच तिच्या गाडीत. एक दिलखुलास माणूस आणि एक हरहुन्नरी कलाकार आपल्यातून गेला याचं सर्वांना दुःख आहे.