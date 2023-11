Tiger 3 Hrithik Roshan: दिवाळीचं खास सरप्राईज! शाहरुखच नाही तर हृतिकसुद्धा दिसणार 'टायगर 3' मध्ये?

Tiger 3 Updates: सलमान खानच्या टायगर 3 सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. सलमान खानचा टायगर 3 पुढच्य रविवारी १२ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांंच्या भेटीला येतोय. सलमान खान - कतरिना कैफ यांच्या प्रमुख भुमिका सिनेमात बघायला मिळत आहेत.

अशातच सलमान खानच्या टायगर 3 बद्दल एक मोठी अपडेट समोर आलीय. गेल्या अनेक दिवसांपासुन टायगर 3 मध्ये शाहरुख खान पठाणच्या भुमिकेत दिसणार यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. पण आता केवळ शाहरुख नाही तर कबीरच्या माध्यमातुन हृतिक सुद्धा टायगर 3 मध्ये झळकणार अशी शक्यता आहे. वाचा सविस्तर.

(not only srk hrithik roshan also do cameo in tiger 3 salman khan katrina kaif diwali 2023)

हृतिक कबीरच्या भुमिकेत टायगर 3 मध्ये झळकणार?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मनीष शर्मा दिग्दर्शित 'टायगर 3'मध्ये हृतिक रोशनही दिसणार आहे. यशराज फिल्म्स स्पाय युनिव्हर्समध्ये टायगर, पठाण आणि कबीर एकत्र दिसणार असल्याचे बोलले जात आहे.

त्यामुळे वॉर सिनेमानंतर हृतिक पुन्हा एकदा टायगर 3 निमित्ताने कबीरच्या भुमिकेत झळकणार आहे. यानिमित्ताने सलमान, शाहरुख आणि हृतिक एकत्र आल्यावर फॅन्स थिएटरमध्ये एकच कल्ला करणार यात शंका नाही.

टायगर 3 चा रनटाईम आणि सेन्सॉर सर्टिफिकेट

टायगर 3च्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, सलमानच्या या अ‍ॅक्शन चित्रपटाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडूनही परवानगी मिळाली आहे.

त्याचबरोबर CBFC कडून या चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. महत्वाचं म्हणजे 'टायगर 3'ला CBFC ने झिरो कटसह मंजुरी दिली आहे.

यासोबत आता चित्रपटाला U/A प्रमाणपत्र देण्यात आले. हा सिनेमा 2 तास 22 मिनिटांचा आहे.

पुढच्या रविवारी टायगर 3 साठी सज्ज राहा

सलमान खान, कतरिना कैफ आणि इमरान हाश्मीशिवाय या चित्रपटात शाहरुख खान देखील दिसणार आहे. आता हृतिसुद्धा सिनेमात झळकल्याने लोकांना दिवाळीचं खास सरप्राईज मिळेल यात शंका नाही.

'टायगर' फ्रँचायझीचा हा तिसरा भाग आहे. हा चित्रपट 12 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचे शो सकाळी 7 वाजल्यापासून सुरु होणार आहे.