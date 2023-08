Not Ramaiya Vastavaiya: शाहरुखच्या जवान मधलं नवीन गाणं, 'नॉट रमैया वस्तावैया' गाण्यात शाहरुख - नयनतारा तुफान नाचले

By

Not Ramaiya Vastavaiya Song Out Now: शाहरुख खान आणि नयनताराच्या जवान सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. अशातच शाहरुख खानच्या जवान मधल्या नवीन गाण्याची सर्वांना उत्सुकता होती.

अशातच नॉट रमैया वस्तावैया गाणं आज प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय. या गाण्यात शाहरुख - नयनतारा तुफान नाचताना दिसत आहेत.

'नॉट रमैया वस्तावैया' गाण्याचं वैशिष्ट्य

शाहरुखच्या जवाननधलं नॉट रमैया वस्तावैया हे गाणं भेटीला आलंय. या गाण्यात शाहरुख विविध गेटअपमध्ये नाचताना दिसतोय.

शाहरुख खानच्या जवान मधल्या नॉट रमैया वस्तावैया गाण्यात शाहरुख आणि नयनतारा तुफान नाचताना दिसत आहेत. दोघांची लाजवाब केमिस्ट्री डान्समध्ये झळकत आहे.

शाहरुखच्या जवानचा अमेरिकेत ऐतिहासीक रेकॉर्ड

शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाचा ट्रेलर लवकरच येणार आहे. आज सोमवार, २८ ऑगस्ट रोजी निर्माते 'जवान'चा ट्रेलर रिलीज करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अॅटली यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या या चित्रपटात शाहरुख खान आतापर्यंतच्या सर्वात अनोख्या अवतारात दिसणार आहे.

करण जोहरने इंस्टाग्रामवर ट्रेलर पाहिला आणि त्याला 'शतकातुन एकदाच निर्माण होणारा ट्रेलर' असे कॅप्शन दिलंय. या सगळ्यात 'जवान'ने आगाऊ बुकिंग करून इतिहास रचला आहे. अमेरिकेत, चित्रपटाने पहिल्या दिवसासाठी $225K म्हणजेच 1.85 कोटी रुपयांची आगाऊ बुकिंग केली आहे.

जवानची रिलीज डेट

शाहरुख खानच्या जवान सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. ७ सप्टेंबर रोजी शाहरुखचा जवान थिएटरमध्ये रिलिज होणार आहे.

जवान मध्ये शाहरुख सोबत साऊथ सुपरस्टार विजय सेतूपती, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याशिवाय मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक सुद्धा जवानमध्ये झळकणार आहे.