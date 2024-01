Salman - Shah Rukh Khan: २०२४ च्या ईद - दिवाळीत सलमान - शाहरुखचे नव्हे तर 'या' सुपरस्टारचे सिनेमे होणार रिलीज

BIGGG NEWS… KARTIK AARYAN - ANEES BAZMEE - BHUSHAN KUMAR REUNITE FOR ‘BHOOL BHULAIYAA 3’… The third installment of the much-anticipated horror-comedy #BhoolBhulaiyaa3 will release in #Diwali 2024.#BhushanKumar #AneesBazmee #KartikAaryan pic.twitter.com/4ZssPwebkc