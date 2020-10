ज्युनिअर नटराजनच्या ''RRR'' चा ट्रेलर प्रदर्शित

मुंबई - ज्युनिअर एनटीआर हा आरआरआर या चित्रपटात काम करत आहे. हा चित्रपट नेमका काय आहे याच्याविषयी सर्वांना उत्सुकता होती. अखेर त्याचा टिझर गुरुवारी प्रदर्शित झाला आहे. अल्पावधीतच त्याला लाखो हिटस मिळाले आहेत. ज्युनिअर नटराजनने यात कोमराम भीम नावाची मुख्य़ भूमिका केली आहे. त्याचा टिझर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून यामुळे मुख्य चित्रपटाचा ट्रेलर नेमका कसा असणार याविषयीची उत्सुकता वाढली आहे.

दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये नेहमी वेगळ्या पध्दतीचे विषय हाताळले जातात. ते तितक्याच प्रभावीपणे पडद्यावर मांडलेही जातात. आता सध्या आरआरआर नावाचा सिनेमाही सर्वांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरत आहे. एस एस राजामौली यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. यापूर्वी त्यांनी भव्य दिव्य अशा बाहुबली या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्यानंतर त्यांच्या आगामी चित्रपटाची प्रेक्षक आतूरतेने वाट पाहत आहेत. त्यांचा आरआरआर हा सिनेमा एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. त्यात दाखविण्यात आलेला काळ 1920 च्या दरम्यानचा असून ज्युनिअर नटराजनने एका धार्मिक मुस्लिम व्यक्तिची भूमिका साकारली आहे.

वास्तविक त्यात त्याने कोमराम भीम ही भुमिकाही केली आहे. मात्र त्य़ाचे पुन्हा एका नव्या भूमिकेत जाणे हे सर्वांसाठी कोडे आहे. ते अर्थातच चित्रपट पाहिल्य़ानंतर सुटणार आहे. राजामौलीच्या नव्या ट्रेलरमधून मात्र उत्सुकता ताणली गेली आहे. भव्य सेट, लक्षवेधी ग्राफिक, अफलातून छायाचित्रण आणि ज्युनिअर नटराजनचा जबरदस्त अनुभव यामुळे ट्रेलर प्रचंड लोकप्रिय होतो आहे. या अगोदर राम चरण करत असलेल्या अलुरी सिथाराम राजू याचाही ट्रेलर प्रसिध्द करण्यात आला होता. आता कोमराम भीम या भूमिकेतील ज्युनिअर नटराजनचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. ज्युनिअर नटराजनचे चाहत्यांनी त्याच्या .या नव्या भूमिकेचे कौतूक केलं आहे.

Remembering Telangana Tiger Komaram Bheem On His Birth Anniversary

He Fought For Rights Of Telangana Tribal People & Sacrificed His Life At The Age Of 39.

Thank You @tarak9999 & @ssrajamouli For Taking A Film Of This Regional Hero On Pan India Level #BheemManiaBegins pic.twitter.com/QppqGhYw75

— NTR Trends (@NTRFanTrends) October 22, 2020