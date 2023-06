Nyrraa Banerji Injured: धक्कादायक..! खतरो के खिलाडी मधील अभिनेत्री नायरा बॅनर्जी गंभीर जखमी, शो सोडणार?

By

KKK 13 Nyrraa Banerji Injured News: खतरों के खिलाडी सीझन 13 चे शूटिंग केपटाऊनमध्ये सुरू आहे. यादरम्यान रोहित शेट्टी सर्व स्पर्धकांना एकाहून एक साहसी स्टंट करायला लावत आहे. हे स्टंट करताना स्पर्धकांची मात्र बँड वाजतेय. आजवर अनेकांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. याआधी रोहित रॉय दुखापतीमुळे मुंबईत परतला आहे. ऐश्वर्या शर्मा, अरिजित तनेजा यांच्यानंतर आता नायरा बॅनर्जीही जखमी झाली आहे. नायराने तिला झालेल्या दुखपतीचा फोटोही तिने शेअर केला आहे.

(Nyrra Banerji suffers injury on the sets of Khatron Ke Khiladi 13)

वास्तविक, नायरा एम बॅनर्जी यांनी पाण्याचा स्टंट केला होता. यादरम्यान त्याला दुखापत झाली. पिंकविलाच्या रिपोर्टनुसार, नायरा बोटीवर होती आणि स्टंटसाठी तिला एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जावे लागले. पण यादरम्यान अनेक अडथळे आले, जे त्याला पार करावे लागले. यावेळी त्याने कोणतेही सेफ्टी पॅड घातले नव्हते. ना लांब मोजे ना गुडघ्यावर कुठलाही बँड. परिणामी, तिच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली आणि अभिनेत्रीने त्या जखमेचा फोटो शेअर केला.