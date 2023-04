Adipurush: ओम राऊतनं शेअर केला 'आदिपुरुष'मधील हनुमानाचा फर्स्ट लूक.. अन मराठमोळा अभिनेता भाव खाऊन गेला..

Adipurush director om raut: 'तान्हाजी' चित्रपटाचा दिग्दर्शक ओम राऊत (Om Raut) हा सध्या त्याच्या 'आदिपुरुष' (Adipurush) या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाची सर्वजन आतुरतेने वाट पाहत होते. परंतु या चित्रपटाचा टिझर काही दिवसांपूर्वी रिलीज झाला आणि एका वेगळ्याच वादाला तोंड फुटले.

चित्रपटात वापरण्यात आलेले VFX आणि रावणाची भूमिका यावरून या चित्रपटाला खूप ट्रोल केलं गेलं. काही दिवसांपूर्वीच राम नवमी निमित्ताने ओमनं प्रभास आणि कृतीचं राम - सीता अवतारातील पोस्टर शेयर केलं होतं.

आज हनुमान जयंती निमित्त पुन्हा ओमनं एक पोस्टर शेयर केलं आहे. यावेळी 'आदिपुरुष' मधील हनुमानाचा पूर्ण लुक त्याने रिव्हील केला आहे. विशेष म्हणजे एक मराठी अभिनेता इतक्या मोठ्या चित्रपटात महत्वाच्या भूमिकेत असल्याने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहेत.

(om raut shared new poster of adipurush on hanuman jayanti Devdatta Nage As Hanuman)

मध्यंतरी शेयर केलेल्या पोस्ट मध्ये आपल्याला राम , सीता, लक्ष्मण आणि हनुमंत या चौघांचे दर्शन घडले. शिवाय टिझर मधूनही आपल्याला हनुमानाची झलक पाहायला मिळाली होती. पण हनुमान अद्याप पूर्ण रूपात समोर आला नव्हता.

आज हनुमान जयंतीचे औचित्य साधून ओमनं हा योग जुळवून आणला. या पोस्टरमध्ये दिसत आहे की मराठमोळा अभिनेता देवदत्त नागे हनुमनाच्या भूमिकेत आहे. ही भूमिका या चित्रपटात अत्यंत महत्वाची आहे. यावेळी पोस्टर शेयर करताना ओम राऊतने (om raut) फोटो सोबत एक खास कॅप्शनही दिले आहे. ''राम हे भक्त और राम कथा के प्राण.. जय पवनपुत्र हनुमान '' असे ओम म्हणाला आहे.

या पोस्टमध्ये देवदत्त खूपच भन्नाट दिसत आहे. पिळदार बाहू, बलशाली रूप, आणि साक्षात हनुमानाची प्रचिती यावी असा खास लुक देवदत्तला देण्यात आला आहे. ही भूमिका देवदत्तच्या आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

ओमच्या 'तान्हाजी' चित्रपटातून देवदत्तने पाहिल्यांदा हिंदी चित्रपटात पदार्पण केले. त्याही चित्रपटात देवदत्तने विशेष लक्षवेधी काम केले. आता तर तो 'आदिपुरुष' मध्ये हनुमनाच्या भूमिकेत झळकणार असल्याने सर्वानाच या चित्रपटाची उत्सुकता लागली आहे.