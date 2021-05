'तू मी आणि पुरणपोळी'; खास अंदाजात पाहायला मिळणार ओम-स्वीटूची लव्हस्टोरी

सुखाचं-हक्काचं माहेर सोडून मुलगी एका वेगळ्याच कुटुंबात प्रवेश करते. असं घर जे इथून पुढे तिचं होणार असतं. या प्रवासात तिला पतीची साथ असली तरी एका जिवाभावाच्या मैत्रिणीची तिला कायमच उणीव भासत असते. अशावेळी सासूच जर तिची सखी झाली तर नात्यांचा गोडवा अधिकच वाढतो आणि घराचं गोकुळ होतं. अशाच एका गोड नात्याची कथा सांगणारी 'येऊ कशी तशी मी नांदायला' Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla ही मालिका झी मराठीवर Zee Marathi serial आली आणि अल्पावधीतच लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचली. आता या मालिकेचा एक अनोखा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'तू मी आणि पुरणपोळी' हा विशेष भाग येत्या १६ मे रोजी प्रसारित होणार आहे. (omkar sweetu love story to be shown in a unique way in yeu kashi tashi mi nandayla)

या मालिकेला आणि त्यातील नलू मावशी, दादा, चिन्या, शकू मावशी, मालविका, रॉकी या पात्रांना प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळत आहे. अन्विता फलटणकर आणि शाल्व किंजवडेकर या नवीन जोडीने तरुणाईवर छाप सोडली आहे. प्रत्येक पावलावर स्वीटूला मदत करणारा आणि तिच्यासोबत सावलीसारखा उभा राहणारा ओम या दोघांमध्ये घट्ट मैत्री आहे. ओम आणि स्वीटूच्या मैत्रीचं हळूहळू प्रेमात रूपांतर होताना दिसत आहे.

आता याचाच पुढचा टप्पा 'तू मी आणि पुरणपोळी' हा १६ मे रोजी संध्याकाळी ७ वाजता चित्रपटाच्या रूपात प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. आता या चित्रपटात नेमकं काय असेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.