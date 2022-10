Adipurush: राजा राम प्रगटला.. म्हणत ओम राऊतने शेयर केलं पोस्टर, प्रभासला पाहून..

Adipurush director om raut: 'तान्हाजी' चित्रपटाचा दिग्दर्शक ओम राऊत (Om Raut) हा सध्या त्याच्या 'आदिपुरुष' (Adipurush) या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाची सर्वजन आतुरतेने वाट पाहत होते. परंतु या चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी रिलीज झाला आणि एका वेगळ्याच वादाला तोंड फुटले. चित्रपटात वापरण्यात आलेले VFX आणि रावणाची भूमिका यावरून या चित्रपटाला खूप ट्रोल केलं गेलं. पण आज ओम राऊत यांनी आज पुन्हा एकदा 'आदिपुरुष' चित्रपटाचे नवे आणि खास पोस्टर शेयर केले आहे. त्याचे निमित्तही तसेच आहे. या चित्रपटात 'राम' साकारणाऱ्या अभिनेता प्रभासचा आज वाढदिवस आहे. त्या निमित्ताने ही खास पोस्टर शेयर करत ओं राऊतने त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

दाक्षिणात्य सुपरस्टार प्रभासच्या (prabhas ) वाढदिवसाचं औचित्य साधत ओम राऊत (om raut)यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर दमदार संदेश देत चित्रपटाचं नवं पोस्टर शेअर केलं आहे. हे पोस्टर शेअर करत ओम राऊत यांनी लिहिले, "मिळवूनी वानरसेना राजा राम प्रगटला. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम.. या पोस्टरमध्ये प्रभासनं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू रामांच्या भूमिकेत दिसत आहे.

प्रभासबाबत बोलताना सिनेमाचे दिग्दर्शक ओम राऊत म्हणाले, ''प्रभास हा आपल्या भूमिकेसाठी अत्यंत मेहनत घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहे. हे पोस्टर त्याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे.''

ओम राऊत यांचा पहिला मराठी सिनेमा ‘लोकमान्य एक युगपुरुष’ हा रूपेरी पडद्यावर गाजला. पहिल्यावहिल्या सिनेमातल्या दिग्दर्शनानं ओम राऊत यांनी साऱ्यांची मनं जिंकली. त्यानंतर त्यांच्या 'तान्हाजी द अनसंग वॉरिअर’ चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर नवा इतिहास रचला. प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमान असलेल्या ओम राऊत यांच्या पाठीमागे संपूर्ण महाराष्ट्र ताकदीनं उभा आहे.