Satish Kaushik News: बॉलीवुड मधील दिग्गज अभिनेते, दिग्दर्शक सतीश कौशिक यांचे 9 मार्चला निधन झाले.

वयाच्या 66 वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आदल्या दिवशी आनंदात होळी खेळलेल्या सतीश यांच्या जाण्याने संपूर्ण बॉलिवूडवर शोककळा पसरली.

अजूनही सतीश कौशिक हे जग सोडून गेलेत यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. बॉलिवूडमध्ये यशस्वी अभिनेते असलेल्या सतीश कौशिक यांच्यावर एक वेळ अशी आली होती कि ते स्वतःचं आयुष्य संपवणार होते

(once upon a time Satish kaushik was going to end his own life.. boney kapoor movie changed his life)

सतीश कौशिक यांच्या करियरची सुरुवात काहीशी वेगळी झाली. नसिरुद्दीन शाह यांनी शिफारस केल्याने सतीश कौशिक शेखर कपूरला भेटले. पुढे मग शेखर यांनी सतीशला मासूममध्ये असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केले.

पण सतीशचं नशीब खरं पालटलं ते मिस्टर इंडियामुळे.. शेखर कपूरचा हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर तुफान हिट झाला. या सिनेमानंतर सतीशचे अनिल, बोनी आणि कपूर कुटुंबाशी चांगले संबंध निर्माण झाले.

पुढे सतीश यांनी दिग्दर्शक म्हणून स्वतःला आजमावून पाहिलं. १९९३ ला आलेल्या रूप की रानी, ​​चोरो का राजा या बिग बजेट मल्टीस्टारर चित्रपटातून त्यांनी दिग्दर्शक म्हणून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.

परंतु हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला. हळव्या मनाच्या सतीश कौशिक यांच्या मनाला हि गोष्ट खूप लागली.

अभिनेते अनिल कपूर आणि श्रीदेवी यांची भूमिका असलेला रूप की रानी, ​​चोरो का राजा असलेला हा चित्रपट फ्लॉप ठरला.

त्यावेळी सतीश एका हॉटेलमध्ये होते आणि त्याच्या मनात मृत्यूचे विचार आले. त्याला खिडकीतून उडी मारावीशी वाटली. ते अपयशाचा सामना करू शकत नव्हते.

"मला वाटले होते की खाली खूप खाण्याच्या गोष्टी आहेत या विचाराने मी आयुष्य संपवलं अशी चर्चा होऊन लोकं माझ्या मृत्यूची मस्करी करतील, असा विचार माझ्या मनात आला,"

अशी भावना सतीश यांनी व्यक्त केली. पुढे मात्र सतीश यांनी अपयशाची मरगळ झटकुन एक अभिनेता आणि दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली