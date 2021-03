हॅरी-मेगनची घेतली मुलाखत; ओप्राची झाली 'कोट्यवधींची' कमाई

मुंबई - ज्या मुलाखतीनं सा-या जगाला वेगळ्या कोड्यात पाडलं त्याची चर्चा सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. सोशल मीडियावर त्याविषयी वेगवेगळ्या प्रकारे बोललं जात आहे. ब्रिटीश राजपुत्र हॅरी आणि राणी मेगन यांची मुलाखत एका वेगळ्या कारणासाठी गाजली. एवढ्या मोठ्या रॉयल फॅमिलीमध्ये पण असे काही घड़ू शकते का असा प्रश्न लोकांना पडला होता. जिथं रॉयल फॅमिलीची ही गोष्ट तिथं सर्वसामान्यांनी काय बोलायचे असंही अनेकांना वाटून गेलं. जिनं ती मुलाखत घेतली होती. ती ओप्रा विन्फ्रे मुलाखत घेण्यासाठी जगप्रसिध्द आहे. तिचा फॅन फॉलोअर्सही मोठा आहे. ज्यावेळी ओप्रा मुलाखत घेते त्यावेळी त्या मुलाखतीतून हाती काही वेगळं लागतं. असा प्रेक्षकांचा आजवरचा अनुभव आहे.

एका रिपोर्टनुसार ओप्रानं जी मुलाखत घेतली त्यासाठी तिनं रॉयल फॅमिलीकडून मोठी रक्कम घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. तुम्हालाही ओप्रानं किती रक्कम घेतली ती ऐकल्यावर धक्का बसेल. अर्थात त्याची चर्चा आहे. त्याला अधिकृत काही स्टेटमेंट नसले तरी त्याविषयी बोलले जात आहे. ओप्राला त्या मुलाखतीसाठी तब्बल 51 कोटी रुपये देण्यात आल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे प्रिन्स हॅरी आणि त्याची पत्नी मेगन मार्कला त्या मुलाखतीसाठी कुठलेही पैसे देण्यात आलेले नाहीत.

Today’s the day.

Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special airs tonight at 8/7c on @CBS. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/hHFppSFrW8

— Oprah Winfrey (@Oprah) March 7, 2021