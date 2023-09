By

Sophia Loren Hospitalized: 1960 सालच्या 'टू वुमन'साठी ऑस्कर जिंकणारी लॉरेन ही हॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. मात्र आता सोफिया लॉरेन बाबत एक वाईट बातमी समोर आली आहे. सोफिया लॉरेनचा अपघात झाला आहे.

सोफिया तिच्या घरातील बाथरूममध्ये घसरली, त्यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.सोफिया ही 89 वर्षाची आहे. पडल्यामुळे तिला अनेक फ्रॅक्चर झाले आहेत.

सोफिया लॉरेनचा हा अपघात तिच्या स्वित्झर्लंडमधील घरी झाला. बाथरुममध्ये पडल्यानंतर तिला लगेचच रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथे तिच्यावर उपचार करण्यात आले आणि सोफियावर तातडीची शस्त्रक्रियाही करण्यात आली. तिला गंभीर फ्रॅक्चर झाले आहे मात्र सोफियाची प्रकृती आता ठीक आहे.

सोफिया लॉरेन ही प्रसिद्ध एक इटालियन अभिनेत्री आहे . तिने तिच्या उत्कृष्ट अभिनयाने हॉलीवूडवर अमिट छाप सोडली आहे.

सोफियाने अनेक पुरस्कारही जिंकले आहेत. सोफियाने कान्स, ऑस्कर, गोल्डन बेअर, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा, टीआयएफएफ सारखे अनेक नामवंत पुरस्कार जिंकले आहेत.

'टू वुमन' या चित्रपटासाठी सोफिया लॉरेनला सर्वाधिक लोकप्रियता मिळाली आणि या चित्रपटाने तिला ऑस्कर पुरस्कार देखील मिळवून दिला. इटालियन चित्रपट निर्माते व्हिटोरियो डी सिका यांनी याचे दिग्दर्शन केले.

ती Yesterday, Today and Tomorrow, A Countess from Hong Kong, Sunflower, The Voyage, A Special Day यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे.

2020 मध्ये नेटफ्लिक्सच्या 'द लाइफ अहेड'मध्ये ही सोफिया शेवटची दिसली होती. हा चित्रपट त्यांचा मुलगा एडोआर्डो याने दिग्दर्शित केला होता.