Oscars 2024: भारतातील सत्य घटनेवर आधारित ही डॉक्युमेंट्री ऑस्करच्या शर्यतीत, काय आहे विषय?

काय आहे या डॉक्युमेंट्रीचा विषय?

ही डॉक्युमेंट्री न्यायासाठी व्यवस्थेशी लढणाऱ्या रणजीतच्या आयुष्यावर आधारित आहे. रणजीतच्या मुलीवर तीन पुरुषांनी लैंगिक अत्याचार केले होते. टू किल अ टायगरमध्ये रणजीतने आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या खडतर संघर्षाचे चित्रण केले आहे.

या डॉक्युमेंट्रीची निर्मिती कॉर्नेलिया प्रिंसिपे आणि डेव्हिड ओपेनहाइम यांनी केली आहे. या माहितीपटाशिवाय Bobi Wine: The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters and 20 Days in Mariupol यांनाही सर्वोत्कृष्ट माहितीपटात नामांकन मिळाले आहे.