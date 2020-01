'पानिपत' महाराष्ट्रात बघा आता टॅक्स फ्री!

मुंबई : सदाशिवरावभाऊ पेशव्यांचा पराक्रम सांगणारा भव्यदिव्य पडद्यावरील 'पानिपत' हा चित्रपट महाराष्ट्र सरकारने टॅक्स फ्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पानिपतचे दिग्दर्शक आशुतोष गोवारिकर यांनी मुख्यमत्री उद्धव ठाकरेंचे आभार मानले आहेत.

ऐतिहासिक घटनांची सध्याच्या पिढीला नव्याने ओळख व उजळणी व्हावी यासाठी असे चित्रपट महत्त्वाचे असतात. पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धाचे चित्र उभे करणारा हा चित्रपट मराठी माणसासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पेशव्यांचा या युद्धात पराभव झाला होता, तरीही त्या पराभवाच्या आठवणी आजही प्रत्येक मराठी मनात आहेत. अर्जून कपूर, कृती सेनन, मोहनीश बेहल यांच्या मुख्य भूमिका असलेला पानिपत बॉक्स ऑफिसवरही चांगलाच गाजला.

Heartfelt Gratitude!!

Thank you Hon'ble CM @OfficeofUT ji for imparting TAX FREE status in our attempt of bringing the Maratha Glory to the screen through #Panipat !

@duttsanjay @arjunk26 @kritisanon #SunitaGowariker @RohitShelatkar @Shibasishsarkar pic.twitter.com/H374bAgrtk

— Ashutosh Gowariker (@AshGowariker) January 9, 2020