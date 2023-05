Parineeti Chopra Video: 'परिणीती भाभी जिंदाबाद', मुंबई इंडियन्सची मॅच पण चर्चा परिणीती - राघवची

By

Parineeti Chopra - Raghav Chaddha Video Viral During IPL MI vs PBKS News: एकीकडे परिणीती चोप्रा आणि आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चढ्ढा यांच्या लग्नाच्या चर्चा जोरात सुरू असताना, दोघेही मोहालीत एकत्र क्रिकेट मॅच एन्जॉय करताना दिसले.

गंमत म्हणजे मोहालीच्या स्टेडियममध्ये परिणीती चोप्राला पाहून चाहत्यांनी 'परिणिती भाभी' जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या. फॅन्सनी अचानक दिलेल्या घोषणा बघून परिणीती आणि राघव दोघेही चकित झाले.

('Parineeti Bhabhi Zindabad', IPL Mumbai Indians vs punjab kings match but fans talk about Parineeti chopra - Raghav chaddha)

राघव चढ्ढा आणि परिणीती चोप्रा 'परिणिती भाभी जिंदाबाद'चे नारे ऐकून आपले हसू आवरू शकत नाहीत. हे ऐकून परिणीती तिच्या डोक्यावर हात मारते. आता लोकांनीही या व्हिडिओचा खूप आनंद घेतला आहे. एकुणच MI vs PBKS या दोघांच्या मॅचपेक्षा राघव चढ्ढा आणि परिणीती चोप्रा यांची हवा होती.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा 13 मे रोजी नवी दिल्ली येथे साखरपुडा करणार आहेत. दोघेही 34 वर्षांचे आहेत. दोघांनीही ब्रिटनमध्ये एकत्र शिक्षण घेतले आहे. आता ते कायमचे एक होणार आहेत.

परिणीती आणि राघव चढ्ढा यांच्या नात्याबद्दल चर्चा तेव्हा सुरु झाली जेव्हा दोघे मुंबईतील एका रेस्टॉरंटबाहेर स्पॉट झाले. यानंतर परिनीती अनेक वेळा दिल्ली दौरा करतांना दिसत होती. दोघेही अनेकदा विमानतळावर एकत्र दिसले होते.

मात्र आता त्यातच ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्रात आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा याचे नाव आले आहे. मात्र, आरोपपत्रात आरोपी म्हणून त्याचे नाव घेतलेले नाही तर ईडीने फक्त त्याचा नावाचा उल्लेख केला आहे.

त्यामुळे तो आता ते त्यांच्या एंगेजमेंटला हजेरी लावू शकतील की नाही असं काहीसं चित्र दिसत आहे. अनेकवेळा दोघांच्या एंगेजमेंटच्या बातम्याही आल्या होत्या.

सर्व तारखा चुकीच्या ठरल्या होत्या. पण आता या प्रकरणावर रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, परिणीती आणि राघव या महिन्यात एंगेजमेंट करणार आहेत.