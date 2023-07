Parineeti Chopra at Amrutsar: लग्नाआधी परिणीती - राघव सुवर्णमंदिरात नतमस्तक, या तारखेला राजस्थानमध्ये सनई चौघडे

Parineeti chopra Raghav chadha Golden Temple News: सध्या बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा या दोघांच्या लग्नाची लगबग सुरु आहे. परिणीती आणि राघव यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत साखरपुडा केला.

आता परिणीती आणि राघव या दोघांच्या लग्नाची सर्वांना उत्सुकता आहे. अशातच परिणीती - राघव हे दोघे लग्नाआधी अमृतसर मधील सुवर्णमंदिरात दर्शनासाठी गेले होते.

(Parineeti chopra Raghav chadha bows before marriage at Golden Temple, wedding soon in Rajasthan)

परिणीती आणि राघव अलीकडेच उदयपूरहून परत येताना दिल्ली विमानतळावर दिसले, जिथे ते त्यांच्या लग्नाच्या जागेच्या शोधात गेले होते. आता परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात दर्शनासाठी पोहोचले आहेत.

या दोघांचे अनेक फोटो समोर आले आहेत. या फोटोंमध्ये, परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा सुवर्ण मंदिरात एकत्र फिरताना पाहू शकतो.

परिणीती तिच्या ऑफ-व्हाइट सलवार कमीजमध्ये आणि डोक्याभोवती गुंडाळलेल्या दुपट्ट्यामध्ये खूप सुंदर दिसतेय. दुसरीकडे, राघव चढ्ढा पांढरा कुर्ता पायजमा आणि राखाडी नेहरू जॅकेटमध्ये भगव्या कपडा बांधलेला आहे.

दोघेही हातात हात घालून चालतात. दोघांमध्ये एकमेकांसाठी असलेलं प्रेम दिसतंय. एकूणच दोघांच्या लग्नाची लगबग सुरु झालीय.

दरम्यान, परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा या वर्षी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान राजस्थानमध्ये लग्नबंधनात अडकणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अलीकडेच, अभिनेत्रीने उदयपूरमधील पर्यटन विभागाच्या उपसंचालकांची भेट घेतली.

यावेळी राजस्थानमधील चांगली ठिकाणे आणि हॉटेल्सची चौकशी केली. जर लग्न उदयपूरमध्ये झाले तर परिणीती तिची बहीण प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनास यांच्या पावलावर पाऊल ठेवेल.

कारण प्रियंका आणि निकचं राजस्थानमध्ये भव्य लग्न झालं होतं. आता परिणीती आणि राघव लग्न कधी आणि कुठे करणार याचा उलगडा लवकरच होईल.